Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08: Zu viele Fehler im Mittelfeld

Fußball-Landesligist verliert mit 0:1 gegen den FC Emmendingen. Tomas Masek knallt Strafstoß an den Pfosten

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – FC Emmendingen 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 (7.) Schmidt. – SR: Sasa Matosevic (Villingen-Schwenningen). – Z.: 150. - Bes.: Schmidt (FCE/42.) verschießt FE; Masek (FCT/43.) verschießt HE.

Vor einer Woche beim SV Weil lief's so gut, aber dieses Mal hat es von Beginn an geharzt. Zunächst kassierte der FC Tiengen 08 ein frühes Gegentor, und danach fanden die Gastgeber keine Mittel, einen nicht überragenden Gegner noch in Verlegenheit zu bringen.

Die Partie begann mit fast einer Viertelstunde Verspätung, weil der FC Emmendingen den falschen Trikotsatz eingepackt hatte. Der Fehler wurde noch behoben, und die Emmendinger zogen Trainingsleibchen über ihr Dress. Geschadet hat's ihnen nicht, denn sie erwischten den besseren Start. So bediente Timo Welz den völlig frei stehenden Sebastian Schmidt, der den Ball zur Führung der Gäste einschob (7.).

Nach einer halben Stunde die nächste Schrecksekunde: Der gerade erst genesene Daniel Eichhorn verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung am Knöchel und musste raus. Für ihn kam Sven Maier ins Spiel. Turbulent verliefen die letzten fünf Minuten vor der Pause. Zunächst scheiterte Denis Michel sechs Meter vor dem Tor an Gäste-Schlussmann Marco Preuß. Kurz darauf hämmerte Sebastian Schmidt auf der anderen Seite einen umstrittenen Foulelfmeter in die Wolken. Im Gegenzug traf der Tiengener Tomas Masek mit einem Handelfmeter nur den Pfosten.

Die Gastgeber kamen nach der Pause engagierter aus der Kabine. Klare Torchancen wurden aber nicht herausgespielt. Im Gegenteil: Moritz Faßbinder traf für den Gast nach knapp einer Stunde nur den Pfosten. Ein Schuss von Timo Welz wurde von den Tiengener Verteidigern gerade noch abgeblockt. In der 70. Minute verpasste der FC Tiengen 08 die beste Gelegenheit zum Ausgleich, als Sven Maier im Strafraum den Ball nicht richtig traf und auch Angelo Di Palma seinen Nachschuss nicht im gegnerischen Tor unterbrachte.

Das Fazit des Tiengener Trainers Oliver Neff: "Heute habe ich die Ballsicherheit vermisst. Wir haben im Mittelfeld zu viele Abspielfehler produziert." Der frühe Rückstand, so Neff, habe seine Mannschaft auch zu sehr aus dem Konzept gebracht. "Jetzt sind wir in einer Woche beim SV Kirchzarten unter Zwang", dachte Neff schon weiter.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Karacan, Albicker, Mendy, Ködel – Di Girolamo, Kizilay, Michel, Masek, Eichhorn (30. Maier) – A. Di Palma (75. Hart).

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Kapitän Nico Ködel vom FC Tiengen 08