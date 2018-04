Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08: Wirbelwind Erdal Kizilay trifft früh

Fußball-Landesliga: Hochverdienter 2:0-Erfolg des FC Tiengen 08 gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen. Wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Am Dienstag Nachholpartie beim SV Solvay Freiburg

Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – SV RW Ballrechten-Dottingen 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 (11.) Kizilay; 2:0 (26.) Maier. – SR: Nicolas Dorss (Markdorf). – Z.: 130.

Nahtlos knüpfte der FC Tiengen 08 an seine starke Leistung beim Sieg vor einer Woche bei Spitzenreiter FC Waldkirch an und feierte auch gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen einen hochverdienten 2:0-Erfolg. Mit einem hohen Sieg am Dienstag beim SV Solvay Freiburg könnten die Tiengener sogar um zwei Plätze auf einen wahrscheinlichen Nicht-Abstiegsplatz klettern. Wie auch immer: So wie der FC Tiengen 08 beim ersten Heimspiel dieses Jahr auf Naturrasen im Langensteinstadion aufgetreten ist, dürfte er mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben.

"Wichtig war, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Wir stehen in der Abwehr sehr gut. Das waren jetzt zwei Siege hintereinander für unser Kollektiv", war der Tiengener Trainer Oliver Neff von der mannschaftlich geschlossenen Leistung angetan. Süleyman Karacan als Turm in der Abwehr, Steffen Huber als würdiger Ersatz für Kapitän Nico Ködel und Erdal Kizilay als Ideengeber und Wirbelwind im Mittelfeld – das waren nur einige der Aktivposten.

Kizilay war es auch, der die Gastgeber schon nach elf Minuten in Führung brachte. Daniel Albicker hatte sich auf dem rechten Flügel durchgetankt, sah seinen Kollegen in der Mitte, der nur noch einschieben musste. "Flügelspiel haben wir im Training geübt, und meine Jungs haben das heute super umgesetzt", freute sich Neff.

Eine Viertelstunde später zirkelte Sven Maier einen Freistoß aus über 20 Metern um die Mauer herum ins Netz. Nach diesem 2:0 waren die Gastgeber dem dritten Treffer ein paar Mal nahe. Fast mit dem Halbzeitpfiff parierte Gäste-Torwart Misel Lijesnic einen Kopfball von Kizilay prächtig.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Erdal Kizilay vom FC Tiengen 08

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zwar stärker auf, aber zwingende Chancen hatten sie keine. Nur ein Mal musste Torwart Martin Hackenberger kurz vor Schluss sein Können zeigen. Albin Hashani und Kizilay mit einem Lupfer aus 40 Metern hatten zuvor das Tor nur um Zentimeter verfehlt. "Jetzt wollen wir am Dienstag beim SV Solvay Freiburg nachlegen", sagt Neff. Das Schlusslicht nicht auf die leichte Schulter nehmen – das ist der Matchplan.

FC Tiengen 08: Hackenberger – Mendy, Karacan, Huber, Albicker – Albin Hashani (73. Drammeh), Kizilay, Michel (52. Rüdiger), Maier, Di Girolamo – Di Palma (84. Hart).