Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08: Siegen ist reine Kopfsache

Fußball-Landesligist sollte am Sonntag gegen den FV Herbolzheim siegen. Erdal Kizilay ist verletzt und fällt aus. Spiel des FSV Rheinfelden auf 4. März verlegt

Fußball-Landesliga: (gew) Beim FC Tiengen 08 (14.) erinnert man sich noch gern an den 13. August. Da bestritten die Bezirksliga-Meister der vergangenen Saison nach dem Aufstieg ihr erstes Landesliga-Spiel. Der damalige Trainer Georg Isele erwartete nichts Gutes, da er mit einer Notelf beim FV Herbolzheim (8.) antreten. Der heutige Trainer Jasmin Rastoder saß damals sogar auf der Ersatzbank, da Isele die Spieler ausgegangen waren. Mit einem 4:1-Sieg kehrten die Tiengener aus Herbolzheim zurück – eine riesige Überraschung. Und heute? "Die Lockerheit ist weg. Jetzt sind wir unter Druck, gewinnen zu müssen, um wieder da hinten raus zu kommen", nimmt Rastoder kein Blatt vor den Mund.

"Siegen ist oft reine Kopfsache", sagt der Trainer. In den beiden Spielen unter seiner Leitung habe die Mannschaft überzeugt, sich aber nie mit drei Punkten belohnt. "Die Ergebnisse stimmen nicht. Jetzt sollten wir die beiden restlichen Spiele bis zur Winterpause am Sonntag gegen den FV Herbolzheim und in einer Woche beim FSV Rheinfelden gewinnen. Sonst wird es eng", so Rastoder.

Was die personelle Lage angeht, hat sich beim FC Tiengen 08 seit dem vergangenen Wochenende nichts verändert. Zwei oder drei Spieler aus der Reserve müssen aushelfen. Wieder nicht dabei ist Erdal Kizilay. Zuletzt bei der Niederlage gegen den Freiburger FC II war er gesperrt. Im Training hat er sich allerdings verletzt, was einen Einsatz am Sonntag gegen den FV Herbolzheim unmöglich macht. Noch ungewiss ist der Einsatz von Alberto Di Giorolamo, der am Sonntag vielleicht wieder als Tennistrainer seinen beruflichen Verpflichtungen nachkommen muss.

Der FSV Rheinfelden hat an diesem Wochenende spielfrei. Die Partie beim Freiburger FC II wurde von Samstag auf Sonntag, 4. März, verlegt.