Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08: Rastoder hofft auf eine Reaktion

Fußball-Landesliga: Nach dem Rücktritt von Trainer Georg Isele betreut Jasmin Rastoder den abstiegsbedrohten Aufsteiger bis zur Winterpause. Gegen den SV Au-Wittnau soll am Sonntag endlich wieder einmal ein Dreier her. FSV Rheinfelden bei Spitzenreiter FC Waldkirch

Fußball-Landesliga: (gew) Jetzt sind die Spieler in der Pflicht. Das wird Jasmin Rastoder, der den Aufsteiger FC Tiengen 08 (14.) nach dem Rücktritt von Trainer Georg Isele (wir berichteten) kommissarisch bis zur Winterpause betreut, seinen Männern im Abschlusstraining vor der Partie am Sonntag um 14.30 Uhr im Langensteinstadion gegen den SV Au-Wittnau (8.) auf den Weg geben. "Es gibt keine Ausreden mehr. Am Trainer kann es jedenfalls jetzt nicht mehr liegen", sagt Rastoder.

Vielleicht kam der Rücktritt Iseles, der mit seinem Schritt noch einmal "neue Reize schaffen" wollte, doch noch zum richtigen frühen Zeitpunkt, um sich aus der misslichen Lage – der FC Tiengen 08 ist nach einer Null-Punkte-Runde im Oktober auf den drittletzten Tabellenplatz zurück gefallen – nochmals zu befreien. Rastoder wünscht sich natürlich zu seinem Einstand einen Dreier. "Ein Sieg muss am Sonntag drin sein", weiß er.

Woran liegt es, dass beim Landesliga-Neuling derzeit nicht viel läuft. Rastoder: "Es fehlen Kleinigkeiten. Spielerisch halten wir gut mit. Wir verlieren unsere Spiele meistens in den letzten 30 Minuten." Entscheidend für die Misere waren sicher auch die Schwächen im Abschluss und der enge Kader. "Personell sieht es frühestens nächste Woche besser aus. Der Kader wird am Sonntag noch eher dünn sein", sagt Rastoder, der sein Trikot griffbereit haben wird. Zuletzt bei der Niederlage in Elzach kam er bereits zu einem Teileinsatz von 20 Minuten. In der Anfangself wird er gegen den SV Au-Wittnau nicht stehen, doch denkt er, dass er vielleicht in der Schlussphase noch einmal selbst auf den Platz muss.

Fehlen werden beim FC Tiengen 08 Tomas Masek, Alberto Di Girolamo, Sven Maier und Marius Sava. Masek muss zwar nicht am Knie operiert werden, benötigt aber noch ein paar Wochen zur Genesung. Dasselbe gilt für Sava (Leiste). Maier ist nach seiner Gelb-Roten Karte in Elzach dieses Mal gesperrt, Di Girolamo ist beruflich als Tennistrainer unterwegs.

Der FSV Rheinfelden (13.) verpasste zuletzt den möglichen Sieg beim torlosen Remis gegen den SC Wyhl. "Da wäre mehr drin gewesen. Wir müssen mal wieder Tore schießen", weiß FSV-Trainer Marc Jilg. Und weiter: "Wir spielen guten Fußball, belohnen uns aber nicht." Am Sonntag spielen die Rheinfelder bei Spitzenreiter FC Waldkirch, der mittlerweile neun Spiele in Folge gewonnen hat. Jilg hofft dennoch auf Punkte, weil seine Mannschaft gegen die Spitzenteams der Liga meistens gut ausgesehen hat und vor allem in der Defensive nichts anbrennen lässt. "Am Sonntag bei diesem starken Gegner können wir nur gewinnen. Wir werden uns aber nicht hinten rein stellen und nur auf Konter hoffen", sagt Jilg, der wahrscheinlich nur auf den noch privat verhinderten Stürmer Bilal Yusuf Cam verzichten muss.