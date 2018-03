Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08: Personal wird immer knapper

Fußball-Landesliga: In der Partie am Samstag gegen den FSV RW Stegen fallen neben Daniel Albicker auch Alberto Di Girolamo, Angelo Di Palma und Sven Maier aus. FSV Rheinfelden beim SV RW Ballrechten-Dottingen ohne Rot-Sünder Jeremy Stangl, aber wieder mit Vincent Kittel und Jens Murawski

Fußball-Landesliga: (gew) Nach der 2:4-Niederlage beim SV Kirchzarten ist der FC Tiengen 08 (15.) auf den vorletzten Platz abgerutscht. Die Luft wird immer dünner, der Druck immer größer. Von zwei Absteigern muss ausgegangen werden, es können aber auch drei oder vier sein. Hier kommt es darauf an, wer aus der Verbandsliga absteigen muss. Im Training am Dienstag musste Trainer Oliver Neff etwas Aufbauarbeit leisten: "Der Frust war schon groß,weil wir zwei Mal hintereinander eine Partie erst in der Nachspielzeit verloren haben." Schlecht habe seine Mannschaft nicht gespielt, aber die Punkte waren dennoch weg.

Für etwas Skepsis bei den Tiengenern sorgt auch die personelle Situation. Der ohnehin kleine Kader wird noch dünner. So wird in der Partie am Samstag um 17 Uhr gegen den FSV RW Stegen (2.) neben dem für eine Partie gesperrten Gelb-Rot-Sünder Sven Maier auch Angelo Di Palma (private Gründe), Alberto Di Girolamo (beruflich) und der verletzte Daniel Albicker (Muskelzerrung) ausfallen. Nicht mehr zum Kader zählen auch Bruno Di Palma und Tim Rüdiger, die beide nach dem Ende der Winterpause aufgehört haben. "Wir müssen wie immer in letzter Zeit Hilfe aus der Reserve in Anspruch nehmen", sagt Oliver Neff. Sicher ist schon, dass Danilo Leggio und Steffen Huber am Samstag in der "Ersten" spielen werden.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte auch der FSV Rheinfelden (13.) zuletzt bei der 2:7-Klatsche gegen den VfR Hausen. Jetzt sollte zumindest ein Remis am Samstagabend beim SV RW Ballrechten-Dottingen (5.) her, der in der Vorrunde mit 6:0 bezwungen wurde. Die Rheinfelder haben Respekt vor der Heimstärke des Gegners. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach hinten rutschen", warnt FSV-Trainer Marc Jilg seine Spieler vor der Partie. Am Montag dieser Woche sind die Rheinfelder zusammen gesessen, um die Niederlage von zuletzt zu verarbeiten. "Wir haben geredet und jetzt müssen wir wie ein angeschlagener Boxer wieder aufstehen", will Jilg seinen Männern Mut machen. Wieder fit und aus dem Urlaub zurück ist Vincent Kittel. Jens Murawski hat nach seiner Verletzung wieder trainiert und könnte zum Einsatz kommen. Dagegen wird Stürmer Jeremy Stangl nach seiner Roten Karte zuletzt fehlen. Er ist für zwei Spiele gesperrt.