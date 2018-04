Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08: Nico Ködel muss wohl passen

Fußball-Landesliga: Kapitän des FC Tiengen 08 ist wahrscheinlich privat verhindert. Sicher fehlen wird Mittelfeldspieler Tomas Masek in der Partie am Sonntag gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen. Am Dienstag muss ein Pflichtsieg in der Nachholpartie bei Schlusslicht SV Solvay Freiburg her. FSV Rheinfelden bestreitet am Samstag das Hochrhein-Derby beim SV Weil. Dany Quintero steht nach Ablauf seiner Sperre wieder im Tor. Patrick Baumgartner fällt mit Bänderriss aus

Fußball-Landesliga: (gew) Wahrscheinlich muss der FC Tiengen 08 (15.) am Sonntag in der Partie gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen (5.) ohne seinen Kapitän Nico Ködel auskommen, da dieser privat verhindert ist. Ganz sicher ist, dass Mittelfeld-Regisseur Tomas Masek in seine Heimat nach Tschechien abgereist ist. "Verletzt ist er auch noch", sagt der Tiengener Trainer Oliver Neff, der aber wegen der personellen Situation nicht klagen will.

Viel wichtiger ist für ihn der überraschende Sieg zuletzt beim SV Waldkirch. Es war für den Tabellenführer die erste Heimniederlage in dieser Saison. "Dieser Erfolg hat uns gut getan. Für unsere Moral war das ungemein wichtig. Meine Spieler wissen jetzt, dass sie noch gewinnen können", so Neff. Nun gelte es, den Aufwärtstrend am Sonntag gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen zu bestätigen.

Damit nicht genug: Genau so wichtig ist ein Sieg zwei Tage später am Dienstag in der Nachholpartie bei Schlusslicht SV Solvay Freiburg. Ein Dreier im Spiel am Dienstag ist Pflicht, will der FC Tiengen 08 noch auf den viert- oder fünftletzten Platz vorstoßen und so dem Abstieg entgehen. In der Partie am Dienstag wird der FC Tiengen 08 erstmals auf den bis Montag gesperrten kroatischen Neuzugang Christian Pipinic zurückgreifen können. Am Sonntag findet die Partie erstmals in diesem Jahr im Stadion statt. "Wir freuen uns alle, mal wieder auf Naturrasen zu spielen", sagt Neff.

Der FSV Rheinfelden (13.) ist heiß auf das Hochrhein-Derby am Samstag beim SV Weil (4.). Nach der 1:2-Niederlage in der Vorrunde haben die Rheinfelder noch etwas gut zu machen. Wichtig ist für die Mannschaft von Trainer Marc Jilg, dass Dany Quintero im Tor seine Sperre abgesessen hat. "Das gibt der Abwehr mehr Sicherheit", weiß Jilg, der hofft, nicht gleich wieder einem Rückstand hinterher laufen zu müssen. Respekt hat er vor den Weiler Torjägern Almin Mislimovic (18 Saisontore) und Yannik Weber (9). "Da müssen wir extrem aufpassen", so Jilg.

Fehlen werden dem FSV Rheinfelden in der Partie im Weiler Nonnenholz Bilal Yusuf Cam (privat), Fabian Schreiner (Studium), Simon Kleiner (Urlaub) und Denis Omerovic (verletzt). Länger ausfallen wird Patrick Baumgartner, der sich einen Bänderriss zugezogen hat.