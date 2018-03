Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08: Daniel Eichhorn ist wieder dabei

Fußball-Landesligist erwartet am Sonntag den FC Emmendingen. FSV Rheinfelden spielt schon um 13.30 Uhr am Sonntag beim FSV RW Stegen

Fußball-Landesliga: – Die Lektüre unserer Zeitung hat Trainer Oliver Neff und seinen Spielern vom FC Tiengen 08 (14.) am Montag gar nicht "geschmeckt". Noch einmal wurden sie erinnert, dass sie beim SV Weil "so nah dran am Sieg" gewesen waren. In der fünften Minute der Nachspielzeit hatten sie den Ausgleich zum 1:1 kassiert. Neff: "Jetzt haben wir das aber verarbeitet. Wir waren in keiner Phase schlechter und waren in Weil keine Laufkundschaft. Das gibt uns Mut und Selbstvertrauen." Das brauchen die Tiengener auch am Sonntag, wenn sie im Langensteinstadion den FC Emmendingen (6.) erwarten. Erstmals nach Verletzung und Krankheit wieder dabei ist Daniel Eichhorn. Fraglich dagegen sind noch die Einsätze von Tomas Masek und Nico Ködel (beide privat) sowie von Sven Maier (krank). Seinen ersten Kurzeinsatz hat dagegen Albin Hashani bereits hinter sich und steht wieder zur Verfügung. Noch keine Freigabe ist für den Kroaten Christian Pipinic da. Wahrscheinlich werden wieder ein oder zwei Spieler aus der Reserve aushelfen.

Der FSV Rheinfelden (11.) spielt am Sonntag schon um 13.30 Uhr beim FSV RW Stegen (3.). In Stegen habe seine Mannschaft in den letzten beiden Auswärtsspielen zwei Mal gewonnen, weiß Trainer Marc Jilg: "Sie liegen uns. Und zu Hause bei uns haben wir gegen diese kompakte Mannschaft immerhin ein Remis geschafft." Wieder dabei ist Stammtorwart Dany Quintero nach seinem Kuba-Urlaub. Wahrscheinlich wird deshalb sein Bruder, "Ersatz" Denis Quintero, wieder auf die Ersatzbank müssen. Vincent Kittel ist nach seiner Leistenverletzung doch noch nicht ganz fit, da er nach seinem Kurzeinsatz zuletzt noch in der Reserve aktiv war. "Das war vielleicht doch ein bisschen zu viel", sagt Jilg.