Regionalsport Hochrhein FC Tiengen 08: Angelo Di Palma spielt nicht mehr dieses Jahr

Fußball-Landesliga: Stürmer des FC Tiengen 08 fällt wegen eines Kreuzbandrisses wohl für das ganze Jahr aus. Am Sonntag erwartet die Mannschaft von Trainer Oliver Neff die SF Elzach-Yach im Langensteinstadion. Albin Hashani ist gesperrt. FSV Rheinfelden ist am Samstag beim SC Wyhl unter Zugzwang. Kapitän Marco Beltrani privat verhindert

Fußball-Landesliga: – Der FC Tiengen 08 (15.) wird in diesem Jahr nicht mehr auf Angelo Di Palma setzen können. In der Partie beim SV Solvay Freiburg verletzte sich der Stürmer schwer, musste ins Krankenhaus. Dann die niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss im Knie. In den nächsten Tagen soll er operiert werden. Trainer Oliver Neff macht sich nichts vor: "Ein halbes Jahr wird er mindestens nicht mehr spielen."

Am Sonntag will sich der Tabellenvorletzte im heimischen Stadion am Langenstein dennoch für die schlechte Leistung bei der 1:3-Niederlage zuletzt beim FC Freiburg-St. Georgen rehabilitieren. Die Voraussetzungen dieses Mal gegen die SF Elzach-Yach (4.) sind völlig anders. Der Gegner ist Favorit. Die Außenseiterrolle liegt den Tiengenern, was sie vor ein paar Wochen beim 1:0-Erfolg bei Spitzenreiter FC Waldkirch bewiesen haben. Neff: "Die drei Siege vorher steckten vor einer Woche in Freiburg-St. Georgen in den Köpfen meiner Spieler. Die SF Elzach-Yach werden am Sonntag sicher ernster genommen, da wir gegen diesen Gegner in der Vorrunde verloren haben. Wir können gegen jeden Gegner mithalten, müssen das aber auch umsetzen." Neben Di Palma werden am Sonntag Kristian Pipinic (Heimaturlaub) und Albin Hashani (Sperre) nicht zur Verfügung stehen.

In den vergangenen elf Spielen hat der FSV Rheinfelden (14.) neun Niederlagen kassiert. Nach dem 1:2 im Kellerduell gegen den SV Kirchzarten zuletzt erwartet FSV-Trainer Marc Jilg in der Partie am Samstag beim SC Wyhl (12.) eine Trotzreaktion. "Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir gewinnen", will sich Jilg nichts vormachen. Ein Remis ist schon zu wenig. Fehlen wird neben Vincent Kittel (verletzt) auch Kapitän Marco Beltrani (privat verhindert). "Wir stecken in einem Tief und müssen unsere Probleme in den Griff bekommen", ist Jilg selbstkritisch. Woran liegt's, dass sein Team mittlerweile tief im Abstiegssumpf steckt? "Wir sind nicht konstant genug. Oft spielen wir nur eine Hälfte gut, in der anderen katastrophal. Unser Kader ist zu dünn. Vor allem fehlen uns Führungsspieler."