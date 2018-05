Regiosport Hochrhein FC Schlüchttal will dem SV 08 Laufenburg einheizen

Fußball-Bezirksliga: Der 32. Spieltag birgt nicht nur wegen der angekündigten hochsommerlichen Temperaturen einige heiße Duelle. An der Spitze und im Tabellenkeller wird um jeden Punkt gekämpft

Fußball-Bezirksliga: – Die Spannung hält auch drei Spieltage vor Saisonende an. Eine Entscheidung im Kampf um den Meistertitel wird am Wochenende nicht fallen. Das Trio an der Spitze steht vor lösbaren, aber nicht einfachen Aufgaben. Im Tabellenkeller will der FC Wehr seinen 14. Platz beim FC Geißlingen verteidigen.

Tabellenführer FC Wittlingen muss zum FC Schönau, der in der Fremde zwar seit Dezember kein Bein mehr auf den Boden bringt, im heimischen Jogi-Löw-Stadion seit dem 2:5 gegen den FC Erzingen am 5. November nicht mehr verloren hat. Interessanterweise kassierten die Wittlinger an jenem Wochenende beim 0:2 in Zell ihre letzte Niederlage in der Fremde.

Etwas aus dem Tritt ist der VfR Bad Bellingen nach dem 4:1 gegen den SV 08 Laufenburg gekommen. Nur noch zwei Punkte holte die Gottschling-Elf aus den folgenden drei Spielen. Nun kommt der FV Lörrach-Brombach II mit der 8:1-Empfehlung gegen den BFC Friedlingen ins Rebland.

Das alles ficht den SV 08 Laufenburg nicht an. Der steht beim FC Schlüchttal eigentlich vor einem Pflichtsieg. Aber Trainer Michael Wasmer weiß, dass seine Elf zuletzt immer wieder Aussetzer nach unten hatte – in Bad Bellingen und beim FC Schönau setzte es deutliche Niederlagen. Den FC Schlüchttal, der zwei Spiele in Folge gewonnen hat und den möglicherweise rettenden Platz 14 wieder im Auge hat, auf die leichte Schulter zu nehmen, könnte fatale Folgen für die Null-Achter haben.

Relativ entspannt erlebt Trainer Georg Isele im lang vor seinem Antritt beim FC Geißlingen gebuchten Korfu-Urlaub das Heimspiel gegen den FC Wehr: "Natürlich reizt uns Platz 15, der vielleicht den Nichtabstieg bedeuten könnte", so Isele, der sich während der 90 Minuten telefonisch auf dem Laufenden hält: "Achim Flum coacht das Team." Druck habe sein Team sicher nicht mehr, aber punkten wolle man dennoch: "Im Moment sind wir schwer zu besiegen." Marco Müller und Marius Manz fehlen, dafür sind Dominik Flum und Pascal Bercher wieder fit.

Beim FC Erzingen blickt Trainer Klaus Gallmann bereits in die Zukunft, setzte beim 2:1 gegen den FC Schönau die A-Junioren Marco Morawczik und Luis Zimmermann: "Viel versprechende Talente", urteilt Gallmann, der beim TuS Efringen-Kirchen zwar ein ordentliches Ergebnis anstrebt, aber den Fokus auf die Reserve legt: "Wir unterstützen sie im Kampf gegen den Abstieg, so gut es geht. Unsere Ambitionen für ganz oben haben sich erledigt. Die Spitzenteams werden nicht mehr so viele Punkte abgeben, dass wir noch einmal mitmischen können."

Vorn mitgemischt hat lange Zeit der SV Buch, war sogar Herbstmeister. Mittlerweile ist die Elf auf Rang sieben abgerutscht: "Schade, aber die Jungs sind am Anschlag", hält Trainer Michael Hägele die Hände schützend über die Mannschaft: "Auch wenn die letzten Ergebnisse nicht so toll waren, muss man die gesamte Saison sehen – und die war überragend." Beim SV Weil II ist ein Punkt das Minimalziel, eventuell nimmt er auch das Trio aus den A-Junioren wieder mit: "Sie trainieren seit zwei Wochen mit uns und sollen stressfrei reinschnuppern", deutet er an, dass Niklas Eckert, Frank Holzapfel und Alexander Malcherzyk erneut ihre Einsatzzeiten bekommen.

Fußball-Bezirksliga: Die Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 16 Uhr:

FC Schlüchttal – SV 08 Laufenburg (Vorrunde: 1:5). – SR: Gerrit Peukert (Rheinfelden). – Tipp: 2:4.

VfR Bad Bellingen – FV Lörrach-Brombach II (4:1). – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Tipp: 3:1.

17:30 Uhr:

FC Schönau – FC Wittlingen (2:8). – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Tipp: 1:4.

18 Uhr:

SV Weil II – SV Buch (0:3). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 1:2.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Geißlingen – FC Wehr (2:3). – SR: Alessandro Mac-Nelly (Hilzingen). – Tipp: 2:1.

FC Zell – SV Jestetten (2:2). – SR: Remigiusz Baran (Weil). – Tipp: 3:3.

TuSEfringen-Kirchen – FC Erzingen (1:4). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 2:2.

Bosporus FC Friedlingen – SpVgg. Brennet-Öflingen (0:5). – SR: Jürgen Vogelbacher (Schwerzen). – Tipp: 1:4.