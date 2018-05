Regiosport Hochrhein FC Schlüchttal wartet weiter auf Auswärtspunkte - Mit Video-Interviews!

Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger lässt dem 2:5 bei BFC Friedlingen ein deprimierendes 1:5 beim FC Geißlingen folgen. Trainerwechsel im Sommer von Felix Blatter zu Roberto Wenzler. Gastgeber nutzen kapitale Abwehrfehler zu deutlichem Sieg

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Geißlingen – FC Schlüchttal 5:1 (3:0). – Tore: 1:0 (10.) und 2:0 (42.) beide D. Flum; 3:0 (45.) Bercher; 4:0 (65.) L. Müller; 4:1 (68.) Baumgärtner; 5:1 (82.) F. Mülhaupt. – SR: Timo Stürzl (Waldshut-Tiengen). – Z.: 220.

Von wegen Wonnemonat – für den FC Schlüchttal hat der Mai überhaupt nicht toll begonnen. Den 2:5 bei Bosporus FC Friedlingen ließ die Elf von Trainer Felix Blatter, der das Zepter seit der Winterpause ohne Nino Betz schwingt und im Sommer an Roberto Wenzler (SV Grafenhausen) weiter gibt, ein deprimierendes 1:5 beim FC Geißlingen folgen: "Wir haben mal wieder unser Auswärtsgesicht gezeigt", war Blatter enttäuscht von den Auftritten im Klettgau und im Dreiländereck: "Nach dem 3:1 gegen den SV Weil II wären wir mit zwei Siegen wieder dabei gewesen." So aber bleibt es beim leeren Auswärtskonto. Der Abstieg rückt immer näher.

Vor allem die eklatanten Abwehrpatzer trieben die aus dem Schlüchttal mitgereisten Anhänger schier zur Verzweiflung. Mit Fehlpässen und schlampigen Zweikämpfen wurde der FC Geißlingen geradezu eingeladen, seinen zweiten Heimsieg einzufahren. Dazu verhielten sich die Abwehrspieler bei Standardsituationen recht naiv. Zwei Mal trafen die Hausherren vor der Pause per Freistoß, die von Simon Hepp gestellte Mauer war nur schmückendes Beiwerk. Und es wäre noch heftiger gekommen, hätte der Schlüchttaler Torwart den Schuss von Martin Grießer (21.) nicht an den Pfosten gelenkt. Die einzige Gästechance enedete ebenfalls am Pfosten – Dominik Gisinger (24.) hatte abgezogen.

Im zweiten Abschnitt kontrollierten die Gastgeber das Spiel, erhöhten auf 4:0 nach Vorlage von Martin Grießer durch Lukas Müller (65.), der immer mehr zur alten Torgefährlichkeit zurückfindet. Zwei Minuten später sendete Timon Baumgärtner nach einer Ecke ein Lebenszeichen. Das 1:4 schien ein Aufbäumen auszulösen. Doch die Offensive entpuppte sich als Strohfeuer. Der für Dominik Flum gekommende Felix Mülhaupt überlief die Abwehr – narrte Timo Burgert und Simon Hepp, die sich gegenseitig über den Haufen rannten und schob den Ball zum 5:1-Endstand ins Netz.

Für den letzten Knaller sorgte Nico Reichardt mit einem Kopfball an die Latte – das war's für den Gast, der schon im Hinspiel mit 1:3 den Kürzeren gezogen hatte: "Die Situation ist bitter für uns, aber wir sind als Verein und Mannschaft gefestigt. Der neue Trainer übernimmt ein Team mit Zukunft", verweist Sportchef Oliver Eichkorn darauf, dass Roberto Wenzler, der aktuell den SV Grafenhausen trainiert, eine junge, vielversprechende Mannschaft übernehmen kann.

Ähnlich ist die Lage beim FC Geißlingen für den künftigen Trainer Andreas Bauhuber, der einen inspirierten Auftritt der Mannschaft von Georg Isele sah. Sein Vorgänger war zufrieden: "Wir haben die Vorgaben gut umgesetzt. Pressing und Fallen lassen hat sehr gut funktioniert, wir haben den Gegner zu Fehlern gezwungen. Er war ein gelungener Auftritt seiner Elf", freut er sich aufs Derby am Mittwoch beim FC Erzingen. So geht's auch seinem Stürmer Lukas Müller: "Wir haben viel gelernt in der Bezirksliga. Es war kein verlorenes Jahr – egal wie die Saison für uns endet", betonte er im Video-Interview mit SÜDKURIER-Regiosport Hochrhein.

Interview mit Lukas Müller (FC Geißlingen):

Interview mit Sportchef Oliver Eichkorn (FC Schlüchttal):