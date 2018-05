Regiosport Hochrhein FC Schlüchttal verliert Kellerduell mit 2:5

Fußball-Bezirksliga: Bosporus FC Friedlingen gibt die "Rote Laterne" an den FC Geißlingen zurück

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

Bosporus FC Friedlingen – FC Schlüchttal 5:2 (3:0). – Tore: 1:0 (21.) Kiraz; 2:0 (32.) und 3:0 (43.) beide Ungur; 3:1 (67.HE) P. Blatter; 4:1 (79.) Ay-Güven; 4:2 (85.) Baumgärtner; 5:2 (89.) Rudmich. – SR: Mirko Kozul (Sasbach). – Z.: 80.

(gru) Nach dem Sieg über den SV Weil II war der FC Schlüchttal mit großen Hoffnungen zum Nachholspiel beim Mit-Aufsteiger gefahren. Aber was die Elf vor der Pause bot, sei enttäuschend gewesen, so Sportchef Oliver Eichkorn: "Mit einem Sieg wären wir vier Punkte an Platz 14 dran gewesen. Aber dieser Auftritt kraft- und saftlos."

Sportchef Riza Bilici vom BFC Friedlingen sieht den Erfolg in erster Linie als wichtig für die Moral: "ob es angesichts unseren schweren Restprogramms noch etwas mit dem Ligaverbleib wird, ist aktuell nicht abzusehen." Aber er war mit seiner Mannschaft sehr zufrieden: "Vor der Pause war es unsere beste Saisonleistung. Nach dem Wechsel hatten wir Glück, denn wieder einmal machten sich konditionelle Probleme bemerkbar." Dabei erzielten die Gastgeber die Tore stets optimal: "Immer wenn wir dachten, wir kommen ran, schlugen sie wieder zu", war Eichkorn entnervt.