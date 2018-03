Regiosport Hochrhein FC Schlüchttal und FC Schönau beenden Negativserien

Fußball-Bezirksliga: Unsere Kurzberichte von den Spielen am Samstag

Fussball Bezirksliga Hochrhein

FC Schlüchttal – FC Wallbach 2:1 (1:0)

Jubel auf dem kleinen Hartplatz in Ühlingen. Der Neuling feierte den ersten Sieg nach neun Pleiten in Folge. Dabei hatten die Gäste mit einem Pfostenkracher nach drei Minuten die erste Chance, reizten den FC Schlüchttal so ganz offensichtlich: Timon Baumgärtner besorgte nach zehn Minuten die Führung. In einer kampfbetonten ersten Hälfte wurde der knappe Vorsprung gut verteidigt. Nach dem Wechsel erhöhte der FC Wallbach die Schlagzahl, kam verdient zum Ausgleich durch Albert Flato. Die Schlussphase gehörte aber wieder den Hausherren, die sich zwölf Minuten vor dem Abpfiff durch Marvin Kalt belohnten: "Ein wichtiger Sieg für die Moral", atmete Spielertrainer Felix Blatter durch.

FC Geißlingen – FV Lörrach-Brombach II 3:3 (2:1)

"Eigentlich sollte ich mich über das Ergebnis ja freuen", wurmte Trainer Georg Isele bei seiner Premiere das Remis gewaltig: "Das 3:3 dürfen wir in Überzahl nicht kassieren." Der FC Geißlingen verpasste somit erneut den ersten Heimsieg in der Bezirksliga, tat aber viel für die Moral. Für neuen Schwung sorgte Rückkehrer Lukas Müller mit zwei Toren vor der Pause. Am Elfmeterpunkt bewies Torjäger Dominik Flum bereits zum achten Mal in dieser Saison seine Nervenstärke.

SV Weil II – SpVgg. Brennet-Öflingen 3:1 (2:1)

Gegen den dreifachen Torschützen Guido Perrone fanden die Gäste kein Mittel. Der Weiler Routinier drehte das Spiel noch vor der Pause, machte den frühen Rückstand durch David Heinz, der ein Zuspiel von Timo Bernauer verwertete, wett und legte nach dem Wechsel nach: "Wir haben es versucht, aber die Weiler waren zu clever", gab Betreuer Roland Bernauer zu.

FC Schönau – VfR Bad Bellingen 3:1 (2:0)

Der Bann ist nach fünf Monaten und zwei Tagen gebrochen. Seit dem 8. Oktober musste der FC Schönau auf diesen Sieg warten. Damals gab es ein 4:2 gegen den FC Geißlingen und danach nur noch ein mageres 1:1 vor der Winterpause bei der SpVgg. Brennet-Öflingen. Früh sorgte Tim Behringer für die Führung, Tim Eckert legte noch vor der Pause nach. Im zweiten Abschnitt verkürzte Torjäger Tim Siegin mit seinem 25. Saisontreffer für den zuletzt fünf Mal in Folge unbesiegten Gast. Doch alles Anrennen nutzte nichts. Der in der Pause eingewechselte Dominik Pfeifer machte in der Nachspielzeit den Sieg perfekt.