Regiosport Hochrhein FC Schlüchttal steht unter Druck

Fußball-Bezirksliga: Neuling ist seit 30. September ohne Punktgewinn und muss nun zur SpVgg. Brennet-Öflingen. FC Geißlingen gastiert beim SV Jestetten. FC Wehr lässt sich vom Wittlinger Schützenfest nicht irritieren

Fußball-Bezirksliga: – Sechs Clubs sind bereits im Wettkampfmodus, sie haben vor Wochenfrist ihre ersten Nachholspiele absolviert. Nun zieht der Rest der Liga, mit Ausnahme des spielfreien Tabellenführers SV 08 Laufenburg, nach und startet mit dem 20. Spieltag ins Fußballjahr 2018.

Der neue Trainer-Duo des FC Erzingen – Michael Seifert (links) und Luigi Minicozzi – blicken auf den 20. Spieltag der Fußball-Bezirksliga, Hochrhein:

Für Georg Isele, der in der Winterpause den zurückgetretenen Markus Eggert beim FC Geißlingen abgelöst hat, hat das Gastspiel des Aufsteigers beim SV Jestetten etwas von „David gegen Goliath“. Auch wenn seine persönliche Bilanz als Trainer des FC Tiengen 08 gegen SVJ-Trainer Michele Masi positiv ausfällt, will er von einem Vergleich nichts wissen: „Die Vergangenheit zählt nicht. Wir sind in Jestetten nur Außenseiter. Aber wir haben uns gegen diese starke, eingespielte Mannschaft viel vorgenommen.“ Seine Elf habe mit Freude und Engagement trainiert: „Zwischen 18 und 20 Spieler waren in diesen sechs Wochen immer im Training. Wenn wir das umsetzen, was wir planen, wird es eine enge Kiste“, so Isele, der auf die Urlauber Eric Schmid und Max Hauke verzichten muss. Martin Grießer hat sich erkältet. Sein Einsatz ist noch offen.

Der 8:2-Kantersieg des FC Wittlingen gegen den FC Schönau nötigt Michael Schenker größten Respekt ab: „Die Höhe des Sieges und die Torfolge hat mich überrascht“, sagt der Trainer des FC Wehr vor dem Gastspiel seiner Elf im Kandertal: „Ich hoffe nicht, dass sich das am Sonntag wiederholt.“ Die Wehrer blicken zwar auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück, sind aber froh um die Zusage von Michael Schenker und seines Teams für die kommende Saison. Schenker geht mit den Co-Trainern Michael Bauder und Jens Faralisch in seine siebte Saison. Er ist damit mit Abstand dienstältester Trainer der Liga. In Wittlingen muss er leicht improvisieren. Mit gebrochener Hand fallen sowohl Torwart Alexander Eckert als auch Stürmer Francesco Vardi aus. Ersin Demircan muss arbeiten und Steven Bertolotti muss wegen Schmerzen an der Wirbelsäule pausieren: „Unser Kader ist einfach zu klein, um solche Ausfälle zu kompensieren“, mahnt Schenker.

Viel größer ist auch der Kader der SpVgg. Brennet-Öflingen nicht, erklärt Trainer Urs Keser, der sich fürs Auftaktprogramm viel vorgenommen hat: „Wir müssen gegen den FC Schlüchttal mit einem Sieg starten, um den Abstand zu vergrößern.“ Auch in den folgenden Partien geht’s gegen Konkurrenz aus der Abstiegszone: „Wir haben es in der Hand und wollen die Weichen stellen“, fordert Keser quasi einen „Le-Mans-Start“ von seinen Jungs: „Die Motoren laufen bereits, wir müssen sofort Vollgas geben.“ Verzichten muss er dabei auf Faruk Cam (Urlaub) und Timo Metzger (Zerrung). Timo Bernauers Einsatz ist noch offen. Zurück im Team ist Daniel Baumgartner, der seine Verletzung am Ellbogen überwunden hat.

Spielansetzungen und die Tipps der Redaktion:

Samstag, 15.30 Uhr:

SV Jestetten – FC Geißlingen (Vorrunde: 3:0). – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Tipp: 4:1.

FC Wallbach – TuS Efringen-Kirchen (2:1). – SR: Mario Janutsch (Zell). – Tipp: 3:0.

VfR Bad Bellingen – FC Zell (1:3). – SR: Gerrit Peukert (Rheinfelden). – Tipp: 4:2.

17 Uhr:

FC Erzingen – SV Buch (1:2). – SR: Markus Metzger (Bad Säckingen). – Tipp: 1:1.

Sonntag, 15 Uhr:

SpVgg. Brennet-Öflingen – FC Schlüchttal (0:5). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Tipp: 3:1.

FC Wittlingen – FC Wehr (2:1). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Tipp: 2:2.

FV Lörrach-Brombach II – SV Weil II (3:3). – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Tipp: 3:1.

Bosporus FC Friedlingen – FC Schönau (1:2). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 1:3.