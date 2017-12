Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger verliert auf schwierigem Geläuf mit 0:5 beim SV Jestetten. Gastgeber dominieren erst nach der Pause

Fußball-Bezirksliga: – Zu beneiden sind sie nicht in diesen Tagen. Wortlos geleitete das Trainer-Duo Nino Betz und Felix Blatter vom FC Schlüchttal ihre Akteure vom Platz. Ein 0:5 schleppten sie beim SV Jestetten mit in die Kabine. Erneut hatte es eine deftige Pleite gesetzt – es war bereits die achte Niederlage in Folge. "Wir geben nicht auf, setzen unsere Hoffnungen auf die Rückrunde", versuchte sich Betz in Durchhalteparolen, wohl wissend, dass es der Neuling auch im Frühjahr schwer haben wird – selbst wenn es Neuzugänge in der Winterpause geben sollte.

So leicht, wie es auf den ersten Blick scheint, hatten es die Gäste dem SV Jestetten aber nicht gemacht. Der bestimmte, bei eisigem Ostwind mit gefühlten Minusgraden, zwar über weite Strecken das Geschehen auf dem mit Schnee bedeckten Platz. Doch Trainer Michele Masi war zunächst unzufrieden: "Wir waren vor der Pause zu verspielt, verloren zu oft den Ball."

Es hätte ins Auge gehen können. Zwar führte der SV Jestetten durch einen umstrittenen Treffer von Robin Kübler (17.) und dem Distanzschuss von Pascale Moog (29.), doch in der Folge wurde der Gast frecher. Marvin Kalt und Nico Reichardt verpassten im Minutentakt gleich drei Mal den Anschlusstreffer: "Das war Gift für uns. Erst kriegen wir auf diesem Geläuf ein Abseitstor, dann treffen wir selbst das Tor nicht", haderte Felix Blatter. "Yannic Frey hat uns mit seinen Paraden den Vorsprung gerettet", atmete auch Masi tief durch.

Spätestens nach dem Seitenwechsel und dem 3:0, das der von Tobias Blatter gefoulte Stefano Fornino per Foulelfmeter in der 52. Minute erzielte, war die Sache für den Gast gelaufen. Jetzt galt es nur noch, die Niederlage in Grenzen zu halten. Die zuletzt kassierten Siebener-Packungen gegen den SV Buch und den FC Erzingen ließen grüßen. Es wurden "nur" fünf Gegentore, zumal das Kicken auf dem immer seifiger werdenden Platz nicht leichter wurde: "Wir hatten im Vorfeld alles dafür getan, dass wir spielen können. Noch ein Nachholspiel sollte nicht sein", erklärte Michele Masi die Umstände: "Vor dem Anpfiff waren sich beide Teams mit dem Schiedsrichter einig, dass wir spielen können – auch wenn es ein gewisses Risiko war."

So schraubten Martin Rangnau, der einen Lehrbuch-Konter mit dem 4:0 (69.) abschloss, und erneut Pascale Moog (79.) die Jestetter Ausbeute auf 5:0. Vom FC Schlüchttal kam in der letzten halben Stunde kaum mehr Gegenwehr. "Es passt alles zusammen. Wir kriegen zu leichte Gegentore, setzen keine Akzente", zog Betz eine ernüchternde Bilanz vor dem letzten Spiel im Kalenderjahr 2017 gegen den FV Lörrach-Brombach II: "Im Moment ist es egal, wer kommt. Wir müssen über Kampf und Leidenschaft zu Punkten kommen."

Nach seiner Verletzung ist Marvin Kalt (23) wieder zurück im Team. Doch der aus dem Nachwuchs des SV Ühlingen stammende Stürmer des FC Schlüchttal erlebt im Moment keine schöne Phase.

Marvin, wie ist die Lage nach der achten Niederlage in Folge?

Natürlich nicht so toll. Aber auch nicht so schlecht, wie man es nach so einer Serie annehmen könnte. Es herrscht einfach eine gewisse Unsicherheit bei uns, weil wir so viele Tore kassieren.

Die Euphorie nach dem Aufstieg ist also verflogen?

Leider ja. Aber wir tun alles dafür, dass wir die Wende noch einmal schaffen. Wir geben uns nicht auf. Schließlich wollen wir in der Bezirksliga bleiben.

Der Vereine erlebt ein Jahr der Extreme. Im Frühjahr eine Aufholjagd mit dem Aufstieg via Relegation und nun diese Negativserie?

Im Rückblick war es ein tolles Jahr. Auch der Start in die Bezirksliga war ja noch erfolgreich. Deshalb bin ich auch überzeugt, dass wir noch etwas erreichen können. Der Zusammenhalt stimmt, wir sind ein tolles Team. Aber jetzt freuen wir uns auch auf die Pause. Schließlich hatten wir im Sommer gerade mal zehn, zwölf Tage Zeit zur Erholung.

Sie selbst haben mehrere Wochen gefehlt. Alles wieder in Ordnung?

Im Training muss ich mich noch etwas zurückhalten. Ich hatte ja Innen-und Außenbänder gerissen. Noch spüre ich etwas Unsicherheit, weshalb ich auch noch nicht getroffen habe seit meiner Verletzung. Aber letztlich ist es mir egal, wer die Tore schießt – Hauptsache wir bleiben oben!

