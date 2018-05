Regiosport Hochrhein FC Schlüchttal holt die ersten Auswärtspunkte

Fußball-Bezirksliga: Marvin Kalt und Ruben Gantert treffen doppelt zum 4:3-Sieg beim SV Buch. Sandro D'Accurso führt den FC Erzingen zum 2:1-Sieg gegen den FC Schönau. Keine Tore beim SV Jestetten gegen den VfR Bad Bellingen. Drei Eigentore beim 4:2-Sieg des FC Zell beim Tabellenführer FC Wittlingen

SV Buch – FC Schlüchttal 3:4 (1:2). – Tore: 1:0 (24.) Pecoraro; 1:1 (30.) M. Kalt; 1:2 (45.) Gantert; 1:3 (47.) M. Kalt; 1:4 (51.) Gantert; 2:4 (71.) Körner; 3:4 (90.+2) Vögele. – SR: Jürgen Vogelbacher (Schwerzen). – Z.: 140. – Im Video-Interview mit dem SÜDKURIER hatte Dieter Albicker schon eine Ahnung, dass es endlich auch auswärts etwas Zählbares geholt werden würde. Die Elf von Trainer Felix Blatter enttäuschte den Vorsitzenden nicht, schob sich durch den Sieg auf Platz 15 und vier Punkte an den FC Wehr heran. Die Führung von Pascal Pecoraro konterten Marvin Kalt und Ruben Gantert noch vor der Pause mit zwei Treffern und legten kurz nach dem Wechsel inerhalb vier Minuten zwei weitere Treffer nach. SVB-Trainer Michael Hägele reagierte auf den schwachen Auftritt seiner Elf, schickte die A-Junioren Niklas Eckert, Frank Holzapfel und Alexander Malcherzcyk aufs Feld. Nun rappelten sich die Gastgeber auf, doch es reichte nur noch zu Anschlusstreffern von Jan Körner und Patrick Vögele.

FC Wittlingen – FC Zell 2:4 (1:1). – Tore: 0:1 (13./ET) und 1:1 (22.) beide Stammler; 2:1 (59./ET) Philipp; 2:2 (65.) Boos; 2:3 (66./ET) Klein; 2:4 (68.) Akyürek. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 200. – Der FC Wittlingen nutzte die Gunst der Stunde nicht und verpasste es, seinen Vorsprung an der Spitze auszubauen. Nach dem kuriosen 2:4 gegen den FC Zell sind die Verfolger wieder dicht dran. Der VfR Bad Bellingen verkürzte den Rückstand auf einen Punkt, hätte mit einem Sieg in Jestetten sogar vorbei ziehen können. Der SV 08 Laufenburg kann am Sonntag mit einem Sieg gegen den TuS Efringen-Kirchen ebenfalls auf einen Punkt an die Wittlinger heran rücken.

Das Spiel war geprägt von Eigentoren. Gleich drei der sechs Treffer landeten im falschen Netz. Den Auftakt machte Daniel Stammler, der seinen Fauxpas aber bald wieder ausbügelte. Im zweiten Abschnitt sorgte Zells Daniel Philipp dann für die Wittlinger Führung, doch Leon Boos machte den Fehler seines Mitspielers mit dem 2:2 wieder wett. Das dritte Eigentor – dieses Mal traf der eingewechselte Felix Klein ins falsche Tor – läutete die Niederlage der Hausherren ein. Zwei Minuten später nämlich erhöhte Musa Akyürek auf 4:2 für den FC Zell.

SV Jestetten – VfR Bad Bellingen 0:0. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 230. – Selbst ohne Tore sahen die rund 230 Zuschauer ein interessantes und intensives Spiel. Beide Mannschaften trotzten ihren personellen Problemen und verdienten sich je einen Punkt. Die beste Chance der Gäste, bei denen Torhüter Sven Rodehau nach 60 Minuten als Stürmer eingewechselt wurde, vereitelte SVJ-Torwart Yannic Frey gegen Jonas Domagala. Auf Jestetter Seite hatten Marco Lohr und Martin Rangnau die Führung auf dem Fuß.

FC Erzingen – FC Schönau 2:1 (0:0). – Tore: 1:0 (54.) und 2:0 (68.) beide D’Accurso; 2:1 (76.) B. Behringer. – SR: Felix Ehing (Welschingen). – Z.: 110. – Der Relegationsplatz ist wieder in Sichtweite für den FC Erzingen. Zwei Treffer des eingewechselten Sandro D'Accurso stellten die Weichen. Jetzt hatten die Gastgeber mehr Linie im Spiel. Spannend wurde es nach dem Anschlusstor von Benedikt Behringer, der vor der Pause schon die Latte getroffen hatte. Doch Torwart Stefan Hauser rettete den Sieg mit einem tollen Reflex kurz vor Spielende.

FC Wehr – SV Weil II 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (30.) Arsentjew; 1:1 (74.) J. Eckert. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 90. – Die Wehrer kämpften, rackerten, wollten am Freitagabend unbedingt den Sieg und mussten am Ende mit einem 1:1 gegen den SV Weil II zufrieden sein. "Der Punkt ist wichtig, um Platz 14 zu halten", hat Trainer Michael Schenker den Blick vom "Strich" längst abgewendet: "Selbst mit einem Sieg wäre es unrealistisch, noch an Platz 13 zu denken." Mit Schwung startete der FC Wehr, setzte Akzente. Allein die optische Überlegenheit brachte vor der Pause nichts Zählbares ein. Prompt ließ sich Patrick Bäumle den Ball abluchsen. Daraus entstand ein Freistoß, den Witalij Arsentjew flach zum 0:1 (30.) ins lange Eck schlenzte. Im zweiten Abschnitt schoss der FC Wehr aus allen Lagen. Nach etlichen Versuchen, denen aber Präzision und Überblick fehlten, staubte Johannes Eckert zum 1:1 (74.) ab.