Regiosport Hochrhein FC Schlüchttal hat noch etwas offen

Fußball-Bezirksliga: Trotz der 3:4-Niederlage im Hinspiel lieferte der Neuling gegen den FC Schönau seine beste Saisonleistung ab. Im Rückspiel fehlen allerdings Florian Menzel und Marvin Kalt. SV Buch geht mit Zuversicht ins Heimspiel gegen den FC Wallbach. FC Wehr will gegen Bosporus FC Friedlingen nach sieben Niederlagen in Folge den Trend stoppen. SV Jestetten zu Gast beim acht Mal in Folge siegreichen FC Wittlingen

Fußball-Bezirksliga: – Der SV Jestetten schickt sich an, im Kandertal den rekordverdächtigen Siegeszug des Spitzenreiters FC Wittlingen zu stoppen. Zeitgleich erwartet Trainer Michael Schenker vom FC Wehr, dass seine Mannen gegen den von seinem einstigen Weggefährten Faik Zikolli trainierten Aufsteiger Bosporus FC Friedlingen nach sieben Pleiten in Folge endlich den Hebel umlegen.

Gut für die Wehrer, aber auch für den FC Schlüchttal ist indessen die Tatsache, dass der TuS Efringen-Kirchen ein spielfreies Wochenende vor sich hat. Die Wehrer können ihren Vorsprung auf die Rebländer auf sechs Punkte vergrößern und der Aufsteiger aus Ühlingen-Brirkendorf hat die Chance, den rückstand auf vier Punkte zschrumpfen zu lassen.

Doch vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß und im Fall des FC Schlüchttal die guten Erinnerungen gesetzt. Obwohl das Hinspiel im Jogi-Löw-Stadion mit 3:4 verloren ging, war die Partie gegen den FC Schönau wohl der beste Auftritt des Neulings in dieser Saison: "Wenn wir diese Leistung wiederholen, ist durchaus etwas drin für uns", gibt sich Spielertrainer Felix Blatter trotz des Ausfalls von Florian Menzel (Knie) und Marvin Kalt (Muskelprobleme) optimistisch: "Die Stimmung im Team und im Umfeld ist trotz der schwierigen Lage gut."

Beste Laune hat auch Michael Hägele: "Bei uns läuft's. Selbst den schwer wiegenden Ausfall von Dawid Armanowski können wir kompensieren", blickt der Trainer des SV Buch zuversichtlich aufs Heimspiel gegen den FC Wallbach: "Bis auf Dawid und Marcel Amann, der mittlerweile wieder im Lauftraining ist, sind alle Mann an Bord." Nachdem der Start in die Frühjahrsrunde ganz gut gelang, wurde das Saisonziel leicht korrigiert: "Platz fünf bis sieben streben wir an", so Hägele, der sich zwar über Siege freut, aber schon jetzt ein Auge auf die neue Saison wirft: "Wir werden jetzt nicht rotieren, wie die Bayern. Aber wenn es sich ergibt, setzen wir auch im Sommer nachrückende A-Junioren schon einmal ein." So kam das Trio Frank Holzapfel, Niklas und Philipp Eckert beim 4:3-Sieg in Brennet am Karsamstag zu seinem Bezirksliga-Debüt: "Dieses Wochenende sind sie aber wieder bei den A-Junioren."

Fußball-Bezirksliga: Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps

Samstag, 15.30 Uhr:

SV 08 Laufenburg- SpVgg. Brennet-Öflingen (Vorrunde: 3:4). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 3:1.

Samstag, 16 Uhr:

SV Buch – FC Wallbach (4:1). – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Tipp: 3:3.

FC Schlüchttal – FC Schönau (3:4). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Tipp: 2:2.

SV Weil II – FC Zell (1:5). – SR: Ali Nasseddine (Ballrechten-Dottingen). – Tipp: 3:2.

Samstag, 17 Uhr:

FC Erzingen – FV Lörrach-Brombach II (2:3). – SR: Simon Wolf (Rheinfelden). – Tipp: 3:1.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Geißlingen – VfR Bad Bellingen (0:5). – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Tipp: 0:3.

FC Wehr – Bosporus FC Friedlingen (3:4). – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Tipp: 1:0.

FC Wittlingen – SV Jestetten (1:3). – SR: Luigi Satriano (Zell). – Tipp: 4:4.