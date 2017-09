Fußball-Bezirksliga FC Schlüchttal hat den Ausgleich auf dem Fuß - Mit Bildern und Videos!

Fußball-Bezirksliga: Nico Reichardt vergibt in der Nachspielzeit die große Chance. Spitzenreiter FC Schönau rettet einen nicht unverdienten aber doch glücklichen 4:3-Sieg gegen den Aufsteiger über die Zeit

Fußball-Bezirksliga: – Kaum hatte Schiedsrichter Ramon Leisinger abgepfiffen, brach für Nico Reichardt eine Welt zusammen: "Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der Ball nach dem Pfostenschuss von Timo Burgert direkt vor meine Füße springt", ärgerte sich der 19-Jährige maßlos über die vergebene Chance zum Ausgleich für den FC Schlüchttal in der Nachspielzeit. So blieb es beim nicht unverdienten, aber angesichts der spannenden Schlussphase doch schmeichelhaften 4:3-Erfolg des Spitzenreiters FC Schönau gegen den auswärts weiter punktlosen Aufsteiger.

Spielertrainer Felix Blatter, der seinen Co-Spielertrainer Nino Betz nach 82 Minuten ablöste, hätte zwar gern einen Punkt mitgenommen, doch unzufrieden war er trotz der vierten Niederlage im vierten Auswärtsspiel nicht: "Die Moral stimmt, die Leistung passt. Nach diesem Auftritt wäre ein Remis verdient gewesen. Das Problem sind die dummen Gegentreffer, die wir kassieren."

In der Tat stellten sich die Gäste in der Defensive nicht immer geschickt an, wenn die ohne sechs Stammspieler angetretenen Hausherren angriffen. So lagen sie bereits nach sechs Minuten hinten, als Florian Menzel von Tim Behringer locker überlaufen wurde. Wer aber nach der frühen Führung auf ein Debakel spekulierte, war schnell eines besseren belehrt. Die Elf aus dem Schlüchttal berappelte sich, machte Dampf. Entsprechend zügig kam sie zum Ausgleich. Elias Dörflinger (16.) ließ drei Gegenspieler stehen, hatte ein Auge für den völlig allein am Elfmeterpunkt lauernden Ruben Gantert – 1:1.

Es schien etwas zu werden mit einer Überraschung, doch der nächste Patzer ließ nicht lang auf sich warten. Tim Eckert (25.) schlenzte einen Freistoß von rechts aufs Tor – und dürfte selbst auch überrascht gewesen sein, dass der Ball direkt im Netz landete – 2:1. Noch vor der Pause erhöhte Matthias Steinebrunner auf 3:1 (38.), ehe er verletzt vom Feld musste. Kurz zuvor hatte Nino Betz einen Schuss von Dominik Pfeifer von der Linie gekratzt. Einen weiteren Schönauer Treffer verhinderte Hepp (41.) beim Distanzschuss von Eckert.

Nach dem Wechsel wollte der FC Schlüchttal den Druck erhöhen, hatte sogar den Anschluss auf dem Fuß. Doch als Christian Held einen weiten Ball fallen ließ, war Simon Strohmeier (49.) in letzter Sekunde vor Betz zur Stelle. In der Folge drückten jedoch die Hausherren, suchten die Entscheidung. Allerdings vergeblich, denn prompt kassierten sie das 2:3 (69.) durch Timon Baumgärtner. Sein abgefälschter Freistoß war für Held nicht zu halten. Jetzt stieg die Spannung, auch wenn Kevin Thoma nach feiner Vorarbeit von Dominik Pfeifer auf 4:2 (74.) erhöhte.

Von einer Entscheidung konnte keine Rede sein, denn der Aufsteiger schlug erneut zurück. Erst schob Nico Reichardt nach einem Traumpass von Pius Blatter (79.) den Ball knapp vorbei. Dann war Timon Baumgärtner mit dem Kopf zur Stelle, als Ruben Gantert in den Strafraum flankte. Mit seinem dritten Saisontreffer zum 3:4 (84.) läutete Baumgärtner eine dramatische Schlussphase ein. Jetzt wollten die Gäste den Punkt, forderten vergeblich Strafstoß, als sich Dominik Pfeifer und Felix Blatter in die Quere kamen, wobei der Schlüchttaler Trainer sofort signalisierte, dass alles mit rechten Dingen zugegangen war.

In der Nachspielzeit hätte es dann fast mit dem 4:4 geklappt, wenn der eingewechselte Nico Reichardt besser auf Kunstrasen eingestellt wäre: ""Auf Naturrasen wäre der Ball wohl liegen geblieben. Aber so hatte er nach dem Pfostenschuss enorm viel Drall, sprang mir vom rechten auf den linken Fuß. Es dauerte einfach zu lange, bis ich schießen konnte."

"Als Aufsteiger präsentieren wir uns ganz ordentlich"

Aus dem eigenen Nachwuchs stammt Timon Baumgärtner (19), der im Sommer von der SG Steina-Schlüchttal zu den Aktiven aufrückte. Beim 3:4 in Schönau erzielte der Youngster zwei Tore.

Timon, wie groß ist die Enttäuschung, wenn man dem Spitzenreiter so gut Paroli geboten hat und dennoch als Verlierer vom Platz geht?

Im ersten Moment bist du natürlich enttäuscht, vor allem weil wir in der Nachspielzeit das 4:4 machen müssen. Andererseits lagen wir nach sechs Minuten schon 0:1 hinten, hätten also durchaus hoch verlieren können.

Habt ihr aber nicht, sondern euch gut gewehrt.

Ja, weil wir wissen, dass auch wir Fußball spielen können. Natürlich hatten wir viel Respekt vor dem FC Schönau, zumal wir auswärts noch ohne Punkt sind und die Schönauer bis auf ein Unentschieden alle Spiele gewonnen haben. Aber wir hatten uns schon vorgenommen, hier etwas zu holen.

Sie ersetzen den verletzten Marvin Kalt und haben schon drei Treffer. Es hätte sogar noch ein Tor dazu kommen können.

Ja, wenn Nico Reichardt mir den Ball in der Nachspielzeit zugespielt hätte. Ich war frei und hab noch gerufen. Aber er ist eben Vollblutstürmer und wollte ihn reinmachen. Ich selbst bin eigentlich auf der Sechser-Position zu Hause. Aber ich versuche einfach, Marvin so gut es geht zu ersetzen.

Was sind Ihre Erwartungen für diese Saison?

Als Aufsteiger präsentieren wir uns eigentlich ganz ordentlich. Diese Leistung macht uns Mut für die nächsten Spiele. Vielleicht fehlt unserer jungen Elf noch etwas die Cleverness. Aber unser Ziel ist es, den Abstieg zu vermeiden und ich denke, dass dieser Gedanke nicht unrealistisch ist. Wir können durchaus mithalten in der Bezirksliga.