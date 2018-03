Regiosport Hochrhein FC Rotzel trennt sich von Adam Kowol

Fußball-Kreisliga B-3: Nach Rückzug der 2. Mannschaft übernehmen Francesco Zito und Patrick Dörsing die Mannschaft

Fußball-Kreisliga B-3: – Kurz vor dem Start in die Frühjahrsrunde meldet der FC Rotzel einige Veränderungen bei seinen Aktiven. Vorsitzender Klaus Meier bestätigt, dass die Reserve-Elf auf der Kreisliga C-5 abgemeldet wurde. Einige Abgänge sowie verletzungsbedingte Ausfäle hätten den Kader derart minimiert, dass ein Spielbetrieb mit zwei Mannschaften nicht mehr möglich gewesen sei. Im Zuge dessen trennen sich die Wege von Trainer Adam Kowol und dem Verein: "Wir haben uns darauf geeinigt, aus diesem Grund die Zusammenarbeit per sofort zu beenden. Francesco Zito und Patrick Dörsing trainieren das team bis Saisonende", so Meier: "Obwohl die Abgänge mehrheitlich aus Spielern der ehemals ersten Mannschaft bestehen, bleibt das Ziel unverändert der Ligaverbleib." Akutell steht der FC Rotzel mit 13 Punkten auf Platz elf in der Kreisliga B-3. Die 2. Mannschaft war zuletzt Zehnter in der C-5.