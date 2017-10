Regionalsport Hochrhein FC RW Weilheim kennt keine Gnade - Mit Bildern und Video-Interviews

Fußball-Kreisliga A-Ost: Spitzenreiter nutzt Überzahl und Chancen gegen Verfolger VfB Waldshut eiskalt aus

Fussball Kreisliga A-Ost

FC RW Weilheim – VfB Waldshut 5:1 (2:1)

Tore: 0:1 (1.) Atalla, 1:1 (17.) Geng, 2:1 (33./FE) Steffen, 3:1 (56.) und 4:1 (72.) beide M. Flum, 5:1 (75.) Schmidt. – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Z.: 230. – Bes.: Rot für Schlegel (VfB/53.) wg. Tätlichkeit.

Auf dem Weilheimer Nägeleberg weht ein frischer Wind. Den bekam bislang noch jeder Gast zu spüren. Mit Verfolger VfB Waldshut kannten die Rot-Weißen ebenfalls keine Gnade. 5:1 hieß es am Ende eines tollen Kreisligaspieles. Das Ergebnis sieht zwar deutlich aus, doch der VfB Waldshut spielte munter mit, scheiterte aber an seiner mangelhaften Treffsicherheit und einer Undiszipliniertheit. Fürs Nachtreten gegen Fabian Zumkeller musste Dennis Schlegel nach 53 Minuten vom Platz.

Die Gäste starteten fulminant. Schon der erste Angriff saß: Hannes Linke spielte den Ball von rechts in den Strafraum, Oliver Atalla brachte die Gäste schon nach etwas mehr 40 Sekunden in Führung. Es hätte noch besser kommen können. Diesmal bediente Vassilios Dimitriadis (3.) den in der Mitte postierten Atalla. Weilheims Torhüter Matthias Kaiser parierte.

Beide Teams glänzten mit frischem, beherzten Offensivfußball. Die Weilheimer brauchten jedoch eine Weile, bis sie in Fahrt kamen. "Wir lassen uns immer wieder überraschen. Wir müssen noch daran arbeiten, dass wir es dem Gegner nicht so leicht machen, Tore zu schießen", sagte Gerd Gampp, der den urlaubenden Trainer Lars Müller vertrat. Auch beim VfB Waldshut fehlte Trainer Nils Mühlenweg. Co-Trainer Jochen Zuber betreute das Team.

Noch vor der Pause drehten die Rot-Weißen die Partie. Lucas Geng (17.) glich aus, Patrick Steffen (33.) verwandelte einen Strafstoß sicher zum 2:1. Knackpunkt war dann Schlegels Platzverweis, und nur drei Minuten später staubte Markus Flum (56.) zum 3:1 ab. Damit waren die Weilheimer noch nicht durch. Der VfB machte auch in Unterzahl mächtig Dampf. Allerdings hatten die Hausherren jetzt Platz zum Kontern. Ein Paradebeispiel für blitzschnelles Umschalten war das Tor zum 4:1: Der überragende Sebastian Schmidt schickte Geng, der passte uneigennützig rechts rüber – Flum schoss sein zweites Tor. Den Rest erledigte Schmidt selbst – 5:1.

"Wir haben immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Ich bin einfach stolz aufs Team", so Gampp. Gegenüber waren für Zuber zwei Dinge entscheidend: "Wir müssen im Torabschluss abgeklärter werden, und mit dieser Unbeherrschtheit haben wir uns selbst ein Bein gestellt."

