Fußball FC RW Weilheim beseitigt letzte Zweifel gegen den VfB Waldshut

Fußball-Kreisliga A-Ost: Der Spitzenreiter FC RW Weilheim siegt 5:2 beim VfB Waldshut und baut den Vorsprung auf 13 Punkte aus. Trainer Lars Müller wehrt vorzeitige Gratulanten jedoch noch ab.

Alle Weilheimer Fußballer stürzten sich auf Benno Huber und begruben ihn unter sich. Huber hatte – wenn auch mit etwas Glück – in der 84. Minute das 4:2 für den FC RW Weilheim geschossen. Das war die Entscheidung im Spitzenspiel beim Verfolger VfB Waldshut. Schließlich krönte Michael Emmerich mit seinem fulminanten Schuss drei Minuten später seine engagierte Leistung mit dem 5:2.

Video-Interview mit Michael Emmerich (FC RW Weilheim):

Die Weilheimer feierten ihren Sieg. War's das schon? Haben sie sich vorzeitig zum Titelgewinn geschossen? Doch auch bei 13 Punkten Vorsprung wollten sie davon noch nichts wissen. Sie stießen auf den Sieg an – mehr nicht. Wann gefeiert wird? Trainer Lars Müller antwortete trocken: "Wenn es dann soweit ist." Drehte sich um und widmete sich seiner Mannschaft.

Doch im Grunde wusste es nach dem Hit in der Schmittenau an diesem herrlichen Fußballabend jeder. Dem FC RW Weilheim ist der Titel nicht mehr zu nehmen. Vom VfB Waldshut kamen bereits die ersten Glückwünsche. So auch von Trainer Nils Mühlenweg: "Die Weilheimer machen das gut. Sie haben fünf Mal aufs Tor geschossen, alle waren drin – überragend. Gratulation zum Titel."

Dabei fing alles verheißungsvoll an für den VfB Waldshut. Gästetorhüter Matthias Kaiser verschätzte sich bei einem eher harmlosen Schuss von Dennis Brzeski (4.). Der Ball trudelte ins lange Eck. Kaiser hatte wohl spekuliert, dass die Kugel am Tor vorbei rollen würde – und ließ sie passieren.

Benno Huber (7.) gelang allerdings postwendend das 1:1. Die schönste Aktion der Waldshuter führte zu ihrer erneuten Führung. Vassilios Dimitriadis (22.) bereitete das 2:1 mustergültig vor. Er legte den Ball auf Shqiprim Kertoku zurück. Der Stürmer hatte keine Mühe zur erneuten Führung einzuschieben.

Video-Interview mit David Mollmann (VfB Waldshut):

Doch der FC RW Weilheim hatte wieder die Antwort parat. Manuel Schildknecht verwertete eine Flanke von rechts zum 2:2. "Das zeichnet uns aus, wir kommen immer wieder zurück", freute sich Müller. Eine weitere Stärke: Ein halbes dutzend Spieler des Spitzenreiters wissen, wo das Tor steht. Nicht ungewöhnlich war, dass auch Innenverteidiger Matthias Stoll mal ran durfte. Emmerich (59.) flankte scharf nach innen, Stoll hielt den Fuß hin. Jetzt führten erstmals die Gäste.

Insgesamt waren die Weilheimer entschlossener, spritziger und immer brandgefährlich. Wie Mühlenweg schon bemerkte: Viele Chancen brauchen die Rot-Weißen nicht. Der VfB-Trainer saß am Ende alleine auf der Bank und grübelte. Seine Elf muss sich wieder fangen. Jetzt beginnt der Zweikampf um Platz zwei mit der Spvgg. Wutöschingen.

Harun Zengin (VfB Waldshut): "Jetzt müssen wir auf die Wutöschinger schauen"

Beim FC Tiengen 08 und SV 08 Laufenburg spielte Harun Zengin (18) bei den Junioren, bevor er im Sommer zum VfB Waldshut wechselte. Im Spitzenspiel gegen den FC RW Weilheim kam der Stürmer kurz vor der Pause für den verletzten Tim Birkenheier.

Harun, Sie könnten noch bei den A-Junioren spielen. Wie gefällt es Ihnen bei den Aktiven?

Es ist gut zum Reinschnuppern. Zumal ich nächstes Jahr voll aktiv spiele.

Beim VfB Waldshut?

Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Andere Vereine haben sich schon gemeldet.

Wie enttäuscht sind Sie nach dieser Niederlage im Spitzenspiel?

Wir wollten gewinnen. Es hat nicht gereicht. Die Weilheimer haben verdient gewonnen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Spvgg. Wutöschingen hinter uns lassen. In den nächsten Spielen müssen wir es besser machen.

Was haben die Weilheimer besser gemacht?

Sie haben fünf Tore geschossen. Ganz einfach. Wie waren effizienter. Glückwunsch.

Wie geht es weiter?

Platz eins ist weg. Jetzt konzentrieren wir uns auf Platz zwei. Wir wollen aufsteigen. Wir haben noch schwere Spiele. Wie nächste Woche gegen die SG Mettingen/Krenkingen. Das ist ein starker Gegner.

Fragen: Michael Neubert