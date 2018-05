Regionalsport Hochrhein FC RW Weilheim auf der Lauer

Fußball-Kreisliga A-Ost: Gelingt dem SC Lauchringen im Nachholspiel bei der Spvgg. Wutöschingen mindestens ein Remis, würde er die Weilheimer schon zum Meister machen. SV Rheintal erwartet den FC Weizen, der SV 08 Laufenburg II den FC Bad Säckingen und die SG Mettingen/Krenkingen den FC Bergalingen

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Gleich vier Partien gibt es am Vorabend des Vatertags. Zwei davon sind Nachholspiele: Der SV Rheintal hat den FC Weizen, die Spvgg. Wutöschingen den SC Lauchringen zu Gast. Beide Spiele werden heute um 18.45 Uhr angepfiffen. Vorgezogen wird ebenfalls heute das Derby zwischen dem SV 08 Laufenburg II und dem FC Bad Säckingen (19.30 Uhr) sowie die Partie zwischen der SG Mettingen/Krenkingen und dem FC Bergalingen (20 Uhr).

Der SC Lauchringen kann den FC RW Weilheim zum Meister machen. Gelingt den Lauchringern im Derby in Wutöschingen mindestens ein Remis, haben die Weilheimer, ohne heute Abend ins Geschehen einzugreifen, den Titel bereits in der Tasche. Die Spvgg. Wutöschingen will das natürlich verhindern. Die Elf von Spvgg.-Trainer Holger Kostenbader will wieder auf Platz zwei klettern. Diesen mussten sie nach dem mageren 1:1 gegen den SV 08 Laufenburg II am vergangenen Wochenende an den VfB Waldshut abgeben.

In der Partie des SV Rheintal gegen den FC Weizen geht's für beide Teams um nicht mehr allzu viel. Dennoch ist der FC Weizen noch nicht ganz gerettet. Er benötigt noch ein oder zwei Siege, um ganz sicher zu sein, dem Abstieg zu entgehen. Beide Teams konnten zuletzt nicht überzeugen.

Der SV 08 Laufenburg II kann mit einem Sieg im Derby und einer gleichzeitigen Lauchringer Niederlage erstmals in dieser Saison über den "Abstiegsstrich" kommen. Die SG Mettingen peilt in seinem Spiel gegen den FC Bergalingen einen Sieg an.