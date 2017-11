Regionalsport Hochrhein FC RW Weilheim: Herbstmeister dank Markus Flum

Fußball-Kreisliga A: Titelfavorit beendet Vorrunde mit 2:1 beim FC Hochrhein. RW-Torjäger trifft doppelt. Hattrick von Oliver Atalla Hattrick beim 4:5 von Verfolger VfB Waldshut beim SV Rheintal ist wertlos

Kreisliga A-Ost

FC Hochrhein – FC RW Weilheim 1:2 (1:1). (neu) Andreas Gaveau vom FC Hochrhein war enttäuscht: "Wir waren die bessere Mannschaft und hatten mehr Torchancen. Ein Remis wäre das Mindeste gewesen, was wir verdient gehabt hätten." Der Außenseiter hielt spielerisch mit den starken Gästen mit und verschaffte sich sogar Feldvorteile. Fast folgerichtig das 1:0: Francesco Melina (38.) traf zur FCH-Führung. Gaveau: "Dass eine Minute später der Ausgleich fällt, war ungünstig." Zwei Mal hatte der FCH noch Pech: Simon Lauber mit einem Kopfball an den Pfosten und Melina mit einem Lattenkracher aus zehn Metern. Am Ende machte Markus Flum wieder einmal den Unterschied. In der 86. Minute traf er zum zweiten Mal, brachte den Gästen den Sieg, die nun Herbstmeister sind.

SV Rheintal – VfB Waldshut 5:4 (4:1). – In einem turbulenten und torreichen Spiel begannen die Gäste bärenstark. Die Rheintaler mussten sich wehren. Nach der Führung durch Alban Hashani (23.) mit einem Freistoß machte der SV Rheintal mächtig Dampf. Nico Amann (28.), Dennis Leute (35.) und Manuel Roder (38.) düpierten den VfB – 4:0. Die Partie schien fast schon gelaufen. Vassilios Dimitriadis verwandelte einen Strafstoß zum 4:1. Als Tobias Mülhaupt (56.) Gelb-Rot sah, schien sich das Blatt zu wenden. Oliver Atalla (57./65./77.) schaffte einen Hattrick – 4:4. Schließlich nutzte Lukas Mülhaupt (86.) seine Chance und schoss den umjubelten Rheintaler Siegtreffer.

Spvgg. Wutöschingen – SV Berau 3:2 (2:2). – Auf der einen Seite ärgerte sich Beraus Trainer Michael Jehle über den späten Treffer, der seiner Elf einen Punkt kostete. Andererseits gestand er: "Die Wutöschinger hatten die klareren Chancen. Das Ergebnis geht deshalb in Ordnung, keine Frage." Giuseppe Sangiorgio (21.) und Timo Stürzl (23.) sorgten für eine 2:0-Führung der Spvgg. Die stark ersatzgeschwächten Berauer kämpften sich heran. Björn Küpfer (31.) und Marius Maier (42.) mit einem Strafstoß glichen aus. Nach der Pause vergaben die Wutöschinger einige gute Möglichkeiten. Patrick Budde erlöste in der Nachspielzeit den Spvgg.-Anhang.

FC Weizen – SV BW Murg 2:2 (0:0). – Trainer Michael Gallmann fasste sich kurz: "Für uns war es ein sehr glücklicher Punkt. Egal. Wir nehmen ihn gerne mit." Seine Elf sah sich in der ersten Hälfte einer dominierenden Murger Mannschaft gegenüber. Überragend beim FC Weizen war in dieser Phase Torhüter Moritz Silbereis, der seine Elf im Spiel hielt. Auch in Durchgang zwei hatten die Gäste die besseren Chancen. Francesco Lo Presti (59/74.) traf dann endlich – 0:2. Gallmann: "Das Spiel war eigentlich verloren. Aber wir haben Moral bewiesen." Klaus Gallmann (76.) und Marc Müllek (87.) bescherten dem FC Weizen das Remis.

FC Bad Säckingen – SG Mettingen/Krenkingen 3:3 (1:2). – In den ersten 20 Minuten machten die Bad Säckinger ordentlich Druck. Die Gäste hatten Probleme. Florian Adams (5.) traf früh – 1:0. Bennet Wagner hatte das 2:0 auf dem Fuß. Die SG kam besser ins Spiel. Es entwickelte sich eine muntere Partie mit teils schönen Spielzügen. Zwei Mal führte die SG, bis Michael Robert in der Nachspielzeit das leistungsgerechte Remis herstellte.

SV 08 Laufenburg II – SV Albbruck 3:4 (1:3). – Laufenburgs Trainer Thomas Scherzinger brachte es auf den Punkt: "Wir waren besser im Spiel, hatten mehr Ballbesitz und vorne die Chancen ausgelassen." Nach einem 0:3 und 1:4-Rückstand kämpften sich die Null-Achter mit Toren von Bujar Halili (44./75.) und Simon Tamburello (75.) zurück. Es reichte trotzdem nicht mehr.

Kreisliga A-West

SV Herten – FC Steinen 3:3 (1:0). – Hertens Trainer Thorsten Szesniak war bedient: "Wir haben die Punkte völlig verschenkt. Wir hatten Möglichkeiten zum 3:0, zum 4:2 und kassieren in der Nachspielzeit den Ausgleich. Es war unnötig. Da müssen wir cleverer werden." Nach einem Konter der Gäste gab's einen Strafstoß – in der vierten Nachspielminute. Die Gäste nutzten die Chance. Eschbach (35.) und Bitzer (71.) trafen für den SV Herten – bei einem Eigentor (57.) der Gäste.

SV Nollingen – FC Hausen 3:0 (1:0). – Der SV Nollingen kann doch noch gewinnen. Mit einem überzeugenden Sieg schloss der Aufsteiger die Vorrunde ab. Santo Di Fazio /(26.), Sebastian Rupp (69.) und Tobias Eder (83.) machten den Dreier perfekt.