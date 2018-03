Regionalsport Hochrhein FC RW Weilheim: Heimbilanz soll makellos bleiben

Fußball-Kreisliga A-Ost: FC Weizen ist zu Gast auf dem Nägeleberg. VfB Waldshut will Aufholjagd mit Sieg gegen FC Hochrhein fortsetzen. SG Mettingen/Krenkingen erwartet den SV Albbruck

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Die Aufholjagd des VfB Waldshut hat begonnen. Die Elf von Trainer Nils Mühlenweg hat mit dem 4:1-Sieg beim FC Bad Säckingen Punkte gut gemacht zum Spitzenreiter FC RW Weilheim, der beim SV Albbruck mit einem 1:1 zufrieden sein musste. Die Waldshuter wollen gegen den FC Hochrhein am Samstagabend nachlegen.

Der VfB Waldshut hat auf eigenem Platz noch kein Spiel verloren. Andererseits ist der FC Hochrhein in der Fremde recht ordentlich aufgetreten und hat die viertbeste Auswärtsbilanz in der Liga. Es wird also keine leichte Aufgabe für die Waldshuter, obwohl sie die Favoritenrolle inne haben.

Der FC RW Weilheim tritt zum zweiten Mal nach der Winterpause zu Hause auf dem Nägeleberg an. Im Nachholspiel gegen den SV BW Murg gab's einen 2:1-Sieg. Zuletzt trafen die Weilheimer auf einen ebenbürtigen SV Albbruck. Gegen den FC Weizen soll wieder ein Sieg her. Ein 7:1 wie im Hinspiel dürfte es diesmal aber nicht geben. Allerdings scheint die makellose Heimbilanz der Rot-Weißen mit acht Siegen in acht Spielen nicht in Gefahr zu sein.

Nach der Niederlage in Murg hat die SG Mettingen/Krenkingen das Spitzenduo erst einmal aus dem Blick verloren. Nun ist der SV Albbruck zu Gast, der beim 1:1 gegen den FC RW Weilheim sicher Selbstvertrauen getankt hat.

Fussball-Kreisliga A-Ost (Schiri-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps)

Samstag, 18.30 Uhr:

VfB Waldshut – FC Hochrhein (Vorrunde: 3:1). – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – Tipp: 1:1.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Grießen – SV 08 Laufenburg II (3:3). – SR: Victor Moreira (Stockach). – Tipp: 2:1.

SV Berau – SV BW Murg (0:0). – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Tipp: 0:2.

SG Mettingen/Krenkingen – SV Albbruck (2:2). – SR: Frederic Aich (Häusern). – Tipp: 3:3.

SV Rheintal – SV Nöggenschwiel (1:0). – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Tipp: 2:2.

FC RW Weilheim – FC Weizen (7:1). – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Tipp: 1:2.

FC Bergalingen – Spvgg. Wutöschingen (1:6). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 1:3.

SC Lauchringen – FC Bad Säckingen (0:2). – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Tipp: 1:1.