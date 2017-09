Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein will den ersten Sieg

FC Hochrhein will den ersten Sieg

Frauenfußball: Verbandsligist hat den PSV Freiburg in Hohentengen zu Gast. Landesliga-Derby beim SV Niederhof gegen Absteiger FC Hausen. SV Nollingen erwartet Aufsteiger SG Schliengen/Neuenburg. SG Mettenberg nur krasser Außenseiter gegen den FC Grüningen

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Unbesiegt, aber auch noch ohne Sieg ist der FC Hochrhein. Damit ist die Devise für die Elf von Trainer Mike Stark gegen den PSV Freiburg klar: Der erste Sieg muss her. Gegen den starken Gegner gab es in der vergangenen Saison zu Hause allerdings auch nur ein 2:2. Beim Rückspiel in Freiburg setzte es ein 0:3.

Landesliga: – Mit frischem Schwung und dem ersten Sieg im Rücken geht der SV Niederhof ins Hochrhein-Derby gegen den FC Hausen. Der musste zuletzt beim SV Nollingen – trotz Überlegenheit – ein 0:1 einstecken. Auf die Niederhoferinnen wartet eine schwere Aufgabe. Beide Teams kennen sich bisher nur aus Testspielen. Im März gewann der SV Niederhof mit 3:1, ein Jahr zuvor, im Sommer 2016, verlor er mit 0:3. Es ist eine ausgeglichene Partie zu erwarten.

Fast schon ein Klassiker ist die Begegnung des SV Nollingen beim Aufsteiger SG Schliengen/Neuenburg. Beide Teams kennen sich aus vielen Bezirksliga-Duellen. Die Bilanz spricht eindeutig für den SV Nollingen. Seit 2012 gab es acht Aufeinandertreffen. Vier Mal gewannen die Nollingerinnen, zwei Mal gab es ein Remis, zwei Siege holte sich die SG Schliengen. Trainer Bernd Güdemann wird seine Elf warnen. Vor allem forderte er nach dem glücklichen Erfolg gegen den FC Hausen am vergangenen Sonntag eine Steigerung im spielerischen Bereich ein: „So viel Glück können wir nicht immer haben.“

Die SG Mettenberg muss seine Defensive verstärken und im Angriff die Ladehemmung ablegen, wenn es gegen den FC Grüningen eine Überraschung geben soll. Die Elf von Trainerin Tanja Staller ist krasser Außenseiter. Ein Punkt wäre eine kleine Sensation. Die Bilanz ist eindeutig. In zehn Spielen seit 2004 gegen den FC Grüningen verloren die Mettenbergerinnen zehn Mal.