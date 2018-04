Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein verliert gegen SG Wittlingen/Wollbach mit 0:3

Frauenfußball: Stark ersatzgeschwächte Stark-Elf im Hochrhein-Duell ohne Chance. Aderlass ist einfach zu groß. SV Nollingen kommt beim 1:1 gegen SV Worblingen mit blauem Auge davon

Frauenfussball Verbandsliga

FC Hochrhein -

SG Wittlingen/Wollbach

0:3 (0:0)

(neu) Der FC Hochrhein hatte die Möglichkeiten, wenigstens einen Punkt zu holen. Doch der personelle Aderlass war zu groß. Die Dragic-Zwillinge Violeta und Jadranka sowie Lisa Remmele hatten in der Winterpause aufgehört. Am Osterwochenende fehlten Verena Siebler, Tiziana Di Feo und die neue Torhüterin Lilly Ebner. "Mehr ist im Moment nicht möglich. Sechs Stammspielerinnen können wir nicht so einfach ersetzen", sagte Trainer Mike Stark nach dem 0:3 im Hochrhein-Duell.

Für Ebner stand Julia Küpfer zwischen den Pfosten. Samira Schönstedt, die sonst ebenfalls im Tor aushilft, wurde in der Spitze gebraucht. Sie war es auch, die in der ersten Hälfte für den einzigen Höhepunkt sorgte. Die Stürmerin war schon durch und wurde von den Beinen geholt. Das 1:0 für die Gäste durch Lisa Kammerer (50.) war ein Gewaltschuss. Im Gegenzug hatte Stark den Torschrei schon auf den Lippen. Livia Hurter, die in der Winterpause zum FC Hochrhein gekommen war, schloss ab. Die Gäste kratzten den Ball von der Linie. Postwendend traf Lena Cesar (58.). Stark brachte frische Offensivkräfte, doch Kammerer (87.) schloss einen Konter zum 3:0 für die Gäste ab.

Landesliga

SV Nollingen -

SV Worblingen

1:1 (0:1)

Der SV Nollingen spielte zu halbherzig. Er war mit dem 0:1 zur Pause noch gut bedient. Am Ende bewahrte Lina Brugger (55.) mit ihrem Tor zum 1:1 die Elf von SVN-Trainer Bernd Güdemann vor einer Niederlage.

SG Mettenberg –

SG Schliengen/Neuenburg

1:7 (1:2)

(gew) Eine Schlappe kassierte die SG Mettenberg. Vor allem nach der Pause wurde die Niederlage deutlich. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Clarissa Booz per Strafstoß kurz vor dem Wechsel.