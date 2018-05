Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein steht in der Pflicht

Frauenfußball: Verbandsligist will gegen die SG Bad Dürrheim die 0:6-Klatsche beim Hegauer FV II vergessen lassen. Landesligist SV Niederhof zu Gast beim Schlusslicht SG Mettenberg. SV Nollingen muss beim TSV Aach-Linz sein Team umstellen

Frauenfussball-Verbandsliga: – Nach der 0:6-Pleite vor Wochenfrist beim Hegauer FV II will sich der FC Hochrhein gegen den starken Aufsteiger SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen rehabilitieren. Trainer Mike Stark ist überzeugt: „So etwas passiert uns nicht zwei Mal hintereinander.“ Mit einem Sieg kann der FC Hochrhein wieder am Gegner vorbeiziehen. Die Elf von der Baar hat am Maifeiertag das Nachholspiel gegen Schlusslicht FC Wolfenweiler/Schallstadt mit 7:2 gewonnen. Verzichten muss Stark für den Rest der Saison auf Livia Hurter, die Verletzung am Karsamstag beim 0:3 im Derby gegen die SG Wittlingen stellte sich als Meniskusschaden heraus.

Landesliga: – Das 5:1 gegen den TSV Aach-Linz gab dem SV Niederhof viel Selbstvertrauen. Beim Schlusslicht SG Mettenberg kann die Elf von Uwe Butowski einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen. Der SV Nollingen muss sein Team einmal mehr umstellen. Beim TSV Aach-Linz fehlt Außenverteidigerin Vanessa Sutter. Luisa Haag rückt nach hinten, Jennifer Fritschi spielt auf der „Sechs“ und Festina Rexhepi soll die Fäden ziehen. „Wir wollen unsere Stärken ausspielen und unsere Chancen besser nutzen“, betont Trainer Bernd Güdemann: „Es wird ein hartes Stück Arbeit. Der TSV Aach-Linz kämpft gegen den Abstieg und er wird kämpfen.“