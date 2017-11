Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein prüft den Spitzenreiter

Fußball-Kreisliga A-Ost: Große Herausforderung für den FC RW Weilheim zum Vorrunden-Ende. VfB Waldshut beim SV Rheintal. Spitzenquartett ist unter sich

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Wer wird Herbstmeister: der FC RW Weilheim oder VfB Waldshut? Mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung fährt Spitzenreiter FC RW Weilheim zum FC Hochrhein (4.). Der VfB Waldshut (2.) spielt beim SV Rheintal (3.). Somit sind alle vier Spitzenteams am letzten Vorrundenspieltag unter sich.

Der FC RW Weilheim und der VfB Waldshut werden wohl Platz eins und zwei unter sich ausmachen. Doch der SV Rheintal und FC Hochrhein können es noch einmal etwas spannender machen. Trainer Philip Brandl vom FC Hochrhein sagt respektvoll: "Da haben wir noch einmal ein richtiges Kaliber daheim. Es ist ein Spiel, das wir nicht verlieren können. Da kann man nur gut aussehen." Damit weist er die Favoritenrolle klar den Gästen aus Weilheim zu. Brandl: "Die Weilheimer sind jederzeit brandgefährlich. Da muss man jede Minute parat sein. Das ist unsere Herausforderung am Wochenende." Hinten einigeln will sich der FC Hochrhein nicht. "Wir müssen aber auf jeden Fall gut stehen und warten, bis wir die Räume bekommen. Wir wissen, dass der FC RW Weilheim ein spielstarker Gegner ist." Die knappen Ergebnisse der Weilheimer auswärts machen ihm Hoffnung, dass seine Elf den Heimvorteil nutzen kann. Außer Thomas Wehrle, der nächste Woche wieder dabei ist, und Juan Velten, der diese Woche krank war, sind alle am Start.

Der FC Hochrhein spielt bisher eine gute Saison. Das soll so bleiben. Brandl: "Wir sind zufrieden. Platz vier hätte ich vor der Runde unterschrieben."