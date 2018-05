Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein nimmt Platz zwei ins Visier

Frauenfußball: Verbandsligist fährt mit Zuversicht zum ESV Freiburg. Landesligist SV Niederhof will gegen SV Litzelstetten nachlegen. SV Nollingen hat den Tabellennachbarn SV Deggenhausertal zu Gast. SG Mettenberg verzichtet auf Spiel beim TSV Aach-Linz und blickt in eine ungewisse Zukunft

Frauenfussball-Verbandsliga: – Platz zwei ist für den FC Hochrhein in seiner zweiten Verbandsliga-Saison noch möglich. Zunächst gilt es aber, den dritten Rang zu festigen. Im Duell beim Tabellennachbarn ESV Freiburg am Sonntag kann der FCH seinen Vorsprung auf den Gegner auf vier Zähler ausbauen. Auf jeden Fall will die Elf von Trainer Mike Stark mit einem Dreier im Gepäck die weite Rückreise aus dem Breisgau antreten. Die Aufgabe ist jedoch schwer. Schon im Hinspiel, beim 2:1-Sieg des FC Hochrhein, war es knapp. Zuletzt war Starks Team wieder gut in Form. Mit der Leistung beim 6:2 gegen die SG Bad Dürrheim am vergangenen Wochenende kann ein Sieg gelingen.

Landesliga: – Der SV Niederhof kann den Ligaverbleib mit einem Sieg gegen den SV Litzelstetten am Sonntag fast sichern. Die Elf von SVN-Trainer Uwe Butowski spielt bislang eine starke Rückrunde. Sie hat in den vergangenen Wochen viel Selbstvertrauen getankt und ist zur alten Stärke zurückgekehrt. Leicht ist die Aufgabe gegen die Gäste vom Bodensee jedoch nicht. Die Litzelstetterinnen haben am vergangenen Wochenende den FC Hausen mit 2:1 besiegt. Die Niederhoferinnen sind gewarnt.

Einen Heimsieg hat der SV Nollingen im Duell der Tabellennachbarn gegen den SV Deggenhausertal im Visier. Im Hinspiel gab es ein 1:1. Es dürfte erneut eine hart umkämpfte Partie geben.

Schlusslicht SG Mettenberg hat auf die Reise zum TSV Aach-Linz verzichtet. Die Partie ist bereits abgesetzt. Trainerin Tanja Staller erklärte schon nach dem 0:5 gegen den SV Niederhof: "Mit neun Spielerinnen treten wir nicht an." Die personelle Situation hat sich zugespitzt. In der Winterpause haben sich drei Spielerinnen abgemeldet. Mittelfeldmotor Svenja Jordan freut sich auf Nachwuchs. Zuletzt haben sich Nadeschda Isele und Deborah Freier am Knie verletzt. Der Abstieg ist ohnehin fast nicht mehr zu verhindern. Zudem sei laut Staller nicht sicher, wie es weitergeht. Der SV Schluchsee wolle die SG auflösen.