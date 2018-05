Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein kann noch Vizemeister werden

Frauenfußball: Verbandsligist erwartet nach der Pfingstpause den FC Denzlingen. Landesligist SV Niederhof muss zum Tabellenführer FV Marbach. SG Mettenberg erwartet den SV Nollingen

Frauenfussball-Verbandsliga: – Für Mike Stark brechen nach der langen Pfingstpause die vorerst drei letzten Wochen als Frauentrainer beim FC Hochrhein an. Natürlich wäre es für wohl super, wenn seine Elf am Ende noch Vizemeister wird. Zwei Punkte fehlen. Der FCH kann es noch schaffen. Vorausgesetzt Starks Team gewinnt gegen den FC Denzlingen am Samstagabend. Auf dem Papier eine machbare Aufgabe für den FC Hochrhein. Allerdings siegte er im Hinspiel knapp mit 2:1. Was darauf hindeutet, dass der Gegner auf jeden Fall ernst zu nehmen ist. Beim FC Hochrhein weiß man allerdings nie, wie er drauf ist. In den Spielen nach der Winterpause gab es den einen oder anderen Aussetzer. Doch in Normalform dürfte einem Dreier nichts im Weg stehen.

Landesliga: – Noch nicht ganz in trockenen Tüchern hat der SV Niederhof den Ligaverbleib. Die Niederhoferinnen haben sich ein Polster von neun Punkten bei drei noch ausstehenden Spielen verschafft. Überdies haben sie das wesentlich bessere Torverhältnis als die Konkurrentinnen im Tabellenkeller. Druck spürt der SV Niederhof nicht beim Spitzenreiter FV Marbach. Die Elf von SVN-Trainer Uwe Butowski, der seinem Ende als Interimstrainer entgegen sieht, weiß sich besonders gegen starke Gegner zu wehren. Chancenlos fährt sie nicht nach Marbach. Im Hinspiel verloren die Niederhoferinnen knapp mit 0:1. Klarer Favorit ist der SV Nollingen beim Schlusslicht SG Mettenberg. Doch aufgepasst: An einem guten Tag können die Mettenbergerinnen jeden Gegner ein bisschen ärgern. Was gute Ergebnisse in den Partien gegen Spitzenteams zeigten. Zuletzt hatte Trainerin Tanja Staller mit argen Personalnöten zu kämpfen. Die Partie vor der Pfingstpause beim TSV Aach-Linz hatte sie sogar verschenken müssen. Sie wurde mit 0:4 gewertet. Für den SV Nollingen geht es um nicht mehr viel. Nach vorne reicht es nicht, nach hinten ist das Polster groß. Die Nollingerinnen wollen jedoch noch das Bestmögliche herausholen.