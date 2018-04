Regionalsport Hochrhein FC Hochrhein erwischt rabenschwarzen Tag

Frauenfußball: FC Hochrhein geriet im Verbandsliga-Auswärtsspiel der Frauen mit 0:6 beim Hegauer FV II kräftig unter die Räder. SV Niederhof dreht nach Rückstand noch mächtig auf. SV Nollingen siegt 2:1 gegen SV Titisee. VfB Mettenberg verliert mit 1:11

Frauenfussball-Verbandsliga: (neu) Der FC Hochrhein geriet im Verbandsliga-Auswärtsspiel der Frauen beim 0:6 beim Hegauer FV II kräftig unter die Räder. Trainer Mike Stark redete nicht lange drum herum: "Das war ein Kollektivausfall." In der ersten Hälfte sei, so der Trainer, so ziemlich alles schief gelaufen. Es begann mit einem Strafstoß in der 15. Minute für das Heimteam. Bis zur Pause stand es 2:0 für die Hegauer Reserve. Noch bewegte sich alles in einem erträglichen Rahmen. Stark berichtete dann von einem kurzen Aufbäumen seiner Elf nach der Pause. "Bis zum 3:0 – dann sind alle Dämme gebrochen. Nichts mehr ist gelaufen, und der Gegner hat konsequent weitergespielt." In der 66. Minute leiteten die Hegauerinnen das Debakel für den FC Hochrhein ein und machten bis zur 89. Minute das halbe Dutzend voll.

Landesliga: – Bis zur 75. Minute war der SV Niederhof gegen den TSV Aach-Linz noch zurück gelegen, ehe das Team eine Viertelstunde vor Schluss noch aufdrehte und einen Kantersieg feierte. Nach dem Ausgleich durch Cornelia Albiez sicherten Nadine Feger, Anna-Lisa Butowski und Valeria Montalbano (2) den Sieg. Der SV Nollingen siegte mit 2:1 (1:0) gegen den SV Titisee. Die Treffer für die Gastgeberinnen zum 1:0 (31.) und 2:0 (51.) erzielten Büsra Karagözlü und Jennifer Fritschi. Der VfB Mettenberg unterlag mit 1:11 beim FC Hausen. Das Ehrentor erzielte Kerstin Müller in der Nachspielzeit. (neu)