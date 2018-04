Frauenfußball: Stark-Elf landet 7:0 Kantersieg im Verbandsligaduell gegen die Spfr. Neukirch. Aufatmen beim Landesligisten SV Niederhof – wichtiges 7:3 gegen den SV Worblingen

Frauenfußball-Verandsliga: FC Hochrhein – Spfr. Neukirch 7:0 (3:0)

20 Minuten brauchte der FC Hochrhein gegen die ersatzgeschwächten Gäste, bis er in Schwung kam. "Man hat die Unsicherheit anfangs schon noch gemerkt", sagte FCH-Trainer Mike Stark. Dann lief es wie am Schnürchen. Tiziana Di Feo (26.) eröffnete den Torrreigen. Samira Schönstedt (35.) legte nach, Celine Leusch (44.) verschaffte den Gastgeberinnen bis zur Pause schon einen komfortablen Vorsprung. "Gut gefallen hat mir, dass die Mädels nach der Pause so weitergemacht haben", freute sich Stark. Seine Elf kam mit Schwung aus der Halbzeit. Leusch (46.) besorgte sofort das 4:0. Schönstedt verwandelte nur eine Minute später einen Strafstoß zum 5:0. Danach war die Luft etwas draußen. Der bislang eher harmlose Gegner kam nun zu Konterchancen. Trotzdem gelangen dem FCH noch zwei Tore. Nina Sardu (53.) und Di Feo (81.) machten den Kantersieg perfekt. Stark: "Das Team hat wieder mal Fußball gespielt und gezeigt, was es kann."

Landesliga: SV Niederhof – SV Worblingen 7:3 (4:0)

Die Erleichterung war Niederhofs Trainer Uwe Butowski deutlich anzumerken. Beim ersten Rasen-Heimspiel nach der Winterpause klärte seine Elf die Fronten gleich. Julia Albiez (12./33.) und Anna Butowski (34./40.) schafften jeweils einen Doppelpack. "Ich habe in der Halbzeit gesagt: wir müssen dran bleiben", erklärte Butowski. Bis zum 5:0 (59.) durch Valeria Montalbano war noch alles im Lot. Nach einem aus Sicht der Gastgeberinnen unberechtigten Starfstoß gab es einen für den Trainer rätselhaften Einbruch. Die Gäste kamen bis zur 72. Minute bis auf 5:3 heran. Butowski: "Der Faden war für zehn Minuten völlig gerissen." Am Ende stellten Julia Albiez (87.) und Valeria Montalbano (89.) doch noch einen klaren Erfolg her.

FC Hausen – SV Nollingen 4:0 (2:0)

Erneut musste Nollingens Trainer Bernd Güdemann seine Elf umstellen. Angefangen auf der Position der Torhüterin. Luisa Haag stand diesmal zwischen den Pfosten. In der ersten Hälfte boten die Nollingerinnen dem neuen Tabellenführer dennoch Paroli. Mit ein bisschen mehr Glück wäre man vielleicht sogar mit einem Gleichstand in die Pause gegangen. Güdemann: "Das 2:0 war bis dahin für den FC Hausen etwas glücklich." Sein Team hatte Pech mit drei Mal Aluminium. "In der zweiten Hälfe sind wir zu tief gestanden, nach vorne haben wir uns kaum noch Möglichkeiten heraus gespielt", gestand der Nollinger Trainer, "der Sieg des Gegners ging in Ordnung, aber er fiel etwas zu hoch aus."

SG Mettenberg – SV Deggenhausertal 1:4 (0:3)

Die SG Mettenberg lag bis zur Pause schon mit 0:3 zurück. Kristina Groß (51.) weckte mit ihrem Tor zum 1:3 noch einmal die Hoffnungen der SG. Sieben Minuten später war die Partie entschieden.