Regionalsport Hochrhein FC Grießen fühlt sich wohl in der Außenseiterrolle

FC Grießen fühlt sich wohl in der Außenseiterrolle

Fußball-Kreisliga A-Ost: Am Sonntag hat das Team von Thorsten Stauch den SV Rheintal zu Gast. SV BW Murg erwartet den SV 08 Laufenburg II zum Derby

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Zwei interessante Paarungen stehen am 14. Spieltag an. Der bisher enttäuschende SV BW Murg hat zum Nachbarschaftsduell den SV 08 Laufenburg II zu Gast.

Die Partie des FC Grießen gegen den SV Rheintal ist schon etwas wie ein Klassiker. In beiden Spielen geht es bei drei Teams um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der SV Rheintal will indes nicht noch mehr an Boden zum Spitzenduo verlieren.

Seit 2005 gab es zwischen dem FC Grießen und SV Rheintal 22 Duelle. Die Bilanz: Sieben Mal siegten die Grießener, fünf Mal der SV Rheintal, bei zehn Remis. Beide Teams waren mit unterschiedlichen Zielen in die Saison gestartet. Während der SV Rheintal sich einen Spitzenplatz vorgenommen hatte, hatte Grießens Trainer Thorsten Stauch schon vor dem ersten Spiel von einer schweren Saison gesprochen.

Stauch erklärt mit Blick auf die kleinen personellen Probleme: „Der SV Rheintal hat andere Ambitionen, wir haben nichts zu verlieren. Hauptsache wir steigen am Ende nicht ab.“ Der Trainer der Klettgauer kennt die Gründe, warum es bei seinem FC Grießen eher durchwachsen läuft. Woche für Woche laufe in jedem Spiele eine andere Elf auf. Immer wieder fehlen Spieler, oft müsse die Reserve aushelfen. Der Trainingsbesuch sei, bedingt durch berufliche Absenzen und Studium, nicht optimal. Gegen den SV Rheintal muss Stauch sein Team gegenüber dem 2:1 beim FC Bergalingen erneut auf einigen Positionen verändern. Matthias Sigmann ist verletzt, Simon Gysel fehlt, fraglich sind die Einsätze von Marius Aich und Stefan Schmidle, der zuletzt mit Gelb-Rot gesperrt war. Wen er aufs Feld schicken kann, ist erst nach dem Abschlusstraining klar. Stauch bleibt gelassen: „Ein Unentschieden wollen wir auf jeden Fall holen.“

Mit Ambitionen gestartet, ist der SV BW Murg in den Tabellenkeller gerutscht. Trotz teils guter Leistungen fehlen die Punkte. Ein Sieg gegen den SV 08 Laufenburg II ist ein Muss für die Blau-Weißen. Leicht wird’s nicht. Die Laufenburger holten sich zuletzt zwei Siege, bevor es beim FC Weizen eine Regenpause gab.