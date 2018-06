FC Grießen fegt SV Rheintal vom Platz – Auch SV Berau in Torlaune

Fußball-Kreisliga A – Der Abstiegskampf bleibt spannend: Ein 5:1-Sieg bringt die Klettgauer auf Platz 13. Währenddessen gab es einen Berauer 5:1-Erfolg gegen den SV Nöggenschwiel. Der SV 08 Laufenburg II verliert sein Derby gegen SV BW Murg.

Kreisliga A-Ost

SV Rheintal – FC Grießen 1:5 (0:2). – Tore: 0:1 (35.) und 0:2 (40.) beide T. Maier; 1:2 (46.) Asal; 1:3 (60./FE) Jedlicka; 1:4 (73.) und 1:5 (80.) beide Ritter. – SR: Marco Russo (Hilzingen). – Z.: 250. – Bes.: GR für Wagner (SVR/43.). – Der SV Rheintal war zu Beginn die bessere Elf, vergab jedoch etliche Chancen zur Führung. Der FC Grießen ging glücklich mit einem zwei Tore Vorsprung in die Pause. Dann spielten die Hausherren in Unterzahl und konnten gleich nach der Pause auf 1:2 verkürzen. Der FC Grießen kämpfte weiter und ging somit als Sieger vom Platz.

SV 08 Laufenburg II – SV BW Murg 1:2 (1:1). – Tore: 1:0 (10.) Rufle; 1:1 (42./ET) Cascio Ingurgio; 1:2 (88.) Oddo. – SR: Gerrit Peukert (Rheinfelden). – Z.: – 250. – Die Laufenburger Reserve erwischte im Derby den besseren Start und konnte durch Routinier Markus Rufle in Führung gehen. Ein Laufenburger Eigentor kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte die Gäste zurück. Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Murger mit dem Tor kurz vor Ende die Partie für sich entschieden.

SV Berau – SV Nöggenschwiel 5:1 (3:0). – Tore: 1:0 (18.) Eichhorn; 2:0 (27.) Weiss; 3:0 (39.) Maier; 4:0 (60.) Weiss; 4:1 (72.) Lais; 5:1 (76.) Maier. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 100. – Für den SV Berau war es ein Befreiungsschlag. Die Jehle-Elf kämpfte und spielte sich einige Chancen heraus. Die Heim-Elf nutzte Ihre Chancen und kämpfte bis zum Schluss. Der SV Nöggenschwiel hatte den engagierten Berauern nicht viel entgegenzusetzen.

Spvgg. Wutöschingen – SG Mettingen/Krenkingen 4:1 (1:0). – Tore: 1:0 (38.) Brunner; 2:0 (50.) Bischoff; 3:0 (66.) Stürzl; 4:0 (80.) Oberle; 4:1 (90.+2) Brogle. – SR: Ünal Erbezci (Lauchringen). – Z.: 150. – Im ersten Durchgang entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten gute Chancen. Die Wutöschinger hatten etwas mehr Glück wie die Gäste. Nach der Pause fand die Heim-Elf besser ins Spiel und legte mit ihren Toren den Sieg in trockene Tücher.

FC Bergalingen – VfB Waldshut 2:3 (0:3). – Tore: 0:1 (17.) Linke; 0:2 (22.) Kertoku; 0:3 (42.) V. Dimitriadis; 1:3 (50.) Eckert; 2:3 (62.) Matzner. – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Z.: 50. – Von Beginn an merkte man den Gästen an, dass sie das beliebte Ticket für die Aufstiegsspiele buchen möchten. Im ersten Abschnitt gingen die Waldshuter bereits mit drei Toren in Führung. Das Tabellenschlusslicht nutzte zwei Chancen und machte es zum Schluss nochmal spannend.

FC Bad Säckingen – FC RW Weilheim 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (46.) Wilms. – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Z.: 80. – Der Meister aus Weilheim tat sich schwer gegen die gut spielenden Bad Säckinger. Es entwickelten sich Chancen auf beiden Seiten. Axel Wilms war es, der mit seinem Traumtor von der Mittellinie die Gäste erlöste. Die Bad Säckinger verabschiedeten sich von den eigenen Fans im letzten Heimspiel der Saison mit einer guten Leistung.

FC Hochrhein – SV Albbruck 3:0 (2:0

). – Tore: 1:0 (4.) Melina; 2:0 (24.) Wehrle; 3:0 (82.) Maier. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 100. – Der FC Hochrhein fand gut ins Spiel und belohnte sich für den Aufwand. Die Brandl-Elf spielte sich einige Chancen heraus und spielte den Gegener clever aus. Durch eine stabile Defensive und gutes Kombinationsspiel hatten die Albbrucker im Bohnenviertel nicht viel entgegenzusetzen. Der SV Albbruck hatte nur wenige Chancen.

FC Weizen – SC Lauchringen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (43./FE) Roith; 0:2 (80.) Lettieri. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 250. – Bes.: GR für Frank (43./SCL), Baschnagel (FCW/88.) verschießt FE. – Im ersten Abschnitt war der FC Weizen die bessere Elf. Der Platzverweis für die Gäste brachte die Weizener aus dem Konzept. Kurz vor dem Ende verwandelte Baschnagel vom Punkt, jedoch ließ der Schiedsrichter wiederholen, da ein Weizener auf dem Feld stand. Den zweiten Versuch setzte er an die Latte.

Kreisliga A-West

SV Karsau – FV Haltingen 2:4 (0:2). – Tore: 0:1 (13.) Stöhr; 0:2 (17.) Mehmeti; 1:2 (30.) und 2:2 (60.) beide Heger; 2:3 (73.) Stöhr; 2:4 (80.) Pfeiffer. – SR: Richard Schwarz (Lörrach). – Z.: 120. – Trotz des 0:2-Rückstands gaben die Karsauer nicht auf. Patrick Heger brachte mit seinen zwei Toren die Heim-Elf wieder zurück ins Spiel. Die Gäste stellten mit ihren zwei Toren in der Schlussphase den alten Abstand wieder her.

SV Nollingen – FC Steinen 1:9 (0:5). – Tore: 0:1 (1./ET) Mauriello; 0:2 (3.) P. Disanto; 0:3 (20.) M. Disanto;0:4 (25.) Jawneh; 0:5 (40.) P. Disanto; 0:6 (60.) Jawneh; 0:7 (65.) Mollo; 0:8 (70./ET) Schmitz; 1:8 (87./FE) Scherzinger; 1:9 (87.) P. Disanto. SR: Brunner (Huttingen). – Z.: 70. – Auch im letzten Heimspiel kassierte der SV Nollingen wieder eine Packung. Lediglich Johannes Scherzinger gelang durch sein Strafstoßtor der Ehrentreffer für die Heim-Elf. Zwei weitere Nollinger Tore fanden nur den Weg ins eigene Netz.

FC Hauingen – FV Degerfelden 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (31.) Streule; 1:1 (58.) Sahin. SR: Preinl (Kandern). – Z.: 80. – Bes.: GR für Aguirre (FVD/70.). – Das Führungstor von Degerfeldens Spielertrainer Patrick Streule reichte nicht zum Sieg. Die Gäste konnten trotz Unterzahl in der Schlussphase gut gegen die starken Hauinger mithalten. So ging die Punkteteilung dann auch voll in Ordnung.

SV Herten – SV Todtnau 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (34.) Müller, 2:0 (41.) und 3:0 (67.) beide Kocer, 3:1 (76.) Justus Eckert. – SR: Timo Kronenberger (Schallbach). – Z.: 300.

TuS Lörrach-Stetten – FV Fahrnau 7:0 (4:0). – Tore: 1:0 (3.) Teker; 2:0 (8.) End. Gashi; 3:0 (20.) A. Gashi; 4:0 (21.), 5:0 (46.) und 6:0 (49.) alle End. Gashi; 7:0 (71.) Maier. – SR: Markus Metzger (Bad Säckingen). – Z.: 100.

SV Schopfheim – TuS Kleines Wiesental 3:2 (1:1). – Tore: 1:0 (34.) Asik; 1:1 (40.) Hafensteiner; 2:1 (66.) Fonseca; 2:2 (71.) Kuttler; 3:2 (86.) Fonseca. – SR: Bugglin (Weil). – Z.: 90.

FV Lörrach-Brombach III – SV Weil III 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (44.) Brestrich. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 110.

FC Hausen – FC Huttingen 8:1 (4:0). – Tore: 1:0 (9.) Amoruso; 2:0 (18.) B. Wunderlich; 3:0 (40.) Hug; 4:0 (45.) B. Wunderlich; 5:0 (55.) Amoruso; 6:0 (60.) Söntgerath; 6:1 (65.) Brändlin; 7:1 (75./FE) Hug; 8:1 (89.) Brhane. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 70.