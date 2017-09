Fußball-Kreisliga A-Ost FC Grießen: Sieg dank Ritters Geniestreich

Fußball-Kreisliga A-Ost: Klettgauer gewinnen in einem niveaulosen Spiel beim SV Albbruck mit 3:1. Freistöße bringen den Auswärtserfolg

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Ein Tor aberkannt, einen Strafstoß nicht gegeben, eine vermeintliche Abseitsposition – für den SV Albbruck läuft im Moment alles schief. So gab's im sechsten Spiel die fünfte Niederlage. Albbrucks Trainer Markus Jehle war diesmal nicht zum Lachen zu Mute: "Das haben wir uns sicher anders vorgestellt." Am Ende einer Partie, in der es lange nach einem 0:0 aussah, verlor seine Elf mit 1:3.

Ein paar Schlüsselszenen entschieden eine mäßige Begegnung. Gleich nach vier Minuten grätschte Eric Stoll Albbrucks Stürmer Simon Zimmermann im letzten Moment ab. Die Chance auf das 1:0 für die Hausherren war dahin. Die 29. Minute: Freistoß von links – Marco Vögele schlenzte die Kugele in den Strafarum, ins Tor. Nix da – sagte Schiedsrichter Zeki Sebzeci (Schopfheim): "Es war indirekt." Gleichwohl: Die Albbrucker behaupteten hinterher felsenfest, dass Nico Gerteiser noch dran gewesen war.

Nach zwei Freistößen gerieten die frustrierten Albbrucker mit 0:2 in Rückstand. Jörg Ritter (65.) zirkelte den Ball rechts um die Mauer, die wohl nicht ideal postiert war. Den zweiten verwandelte er im Nachschuss, nachdem die Kugel an der Mauer abprallte. Die Albbrucker kamen zurück, der eingewechselte Johannes Stüber (75.) war zur Stelle – 1:2. Dann fiel Lucas Jehle nach einem Zweikampf mit Fabian Rehm im Strafraum. Sebzecis Pfeife blieb stumm. Schießlich wurde Jehles Elf noch ausgekontert das war's, und der SV Albbruck steht schon nach sechs Spielen unter Druck.

Trotz des Sieges verbreitete auch Gästetrainer Thorsten Stauch keine gute Laune. Er bemerkte kurz und trocken: "Das war kein Spiel. Es war ein Gekicke. Nach der Pause war es besser, das Spiel war aber immer noch schlecht." Die Klettgauer siegten dank Ritters Geniestreich. Sonst wäre es vermutlich beim 0:0 geblieben, was im Grunde angemesen gewesen wäre. So blieb Stauch die einzige Erkenntnis: "Wir nehmen die Punkte natürlich gerne mit. Sie sind sehr wichtig."

.Eine Bildergalerie vom Spiel und ein Video-Interview mit Jörg Ritter vom FC Grießen finden Sie bei uns im Internet unter:www.suedkurier.de/regiosport

"Dürfen uns nicht unterkriegen lassen"

Beim Nachbarn SV Dogern angefangen spielt Lucas Jehle (26) seit der D-Jugend beim SV Albbruck. Mittlerweile trägt der in Waldshut lebende Stürmer die Spielführerbinde.

Lucas, was ist heute wieder falsch gelaufen?

Ich weiß es nicht. Wir haben uns insgesamt zu wenige Chancen herausgespielt. Für meinen Geschmack hat in unserem Spiel die Intensität gefehlt. Wir waren nach vorne nicht durchschlagskräftig und haben die Tore kassiert.

Ihr könnt doch das Kicken nicht verlernt haben, was ist los?

Nein. Wir haben es gezeigt, dass wir es können. Natürlich sind wir in dieser Saison auf einigen Positionen neu besetzt. Viele Verletzte kommen zurück und müssen erst wieder reinfinden. Das ist aber keine Ausrede.

Ihr habt von Geduld gesprochen.

So ist es. Wir wussten, dass es eine Weile dauert, bis alles greift. Wir wollten eine neue Spielidee entwickeln. Zu sagen, dass wir oben mitspielen, war vielleicht etwas zu viel. Jetzt müssen wir die Anfangsphase abhaken und die Punkte einfahren.

Wie wollt Ihr da raus kommen?

Es sind fast alle wieder an Bord. Wir haben wieder viele im Training. Die Luft hinten raus fehlt noch. Wir konnten in den letzten 15 Minuten nicht mehr zulegen. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Es wäre falsch, alles anzuzweifeln.