Regiosport Hochrhein FC Geißlingen und FC Schlüchttal begleiten Mit-Aufsteiger Bosporus FC Friedlingen zurück in die Kreisliga A

FC Geißlingen und FC Schlüchttal begleiten Mit-Aufsteiger Bosporus FC Friedlingen zurück in die Kreisliga A

Fußball-Bezirksliga: FC Wallbach feiert Ligaverbleib nach Strafstoßtreffer von Abdullah Sönmezüren zum wichtigen 1:0-Sieg gegen den FV Lörrach-Brombach II. FC Geißlingen verliert nach fünf Spielen ohne Niederlage mit 0:1 beim SV Weil II und kann wie der FC Schlüchttal den rettenden Platz 13 nicht mehr erreichen. SV 08 Laufenburg präsentiert sich mit schwacher Leistung und einem 1:4 beim FC Schönau, hat aber weiter gute Chancen im Titelrennen, weil Tabellenführer FC Wittlingen beim Verfolger VfR Bad Bellingen mit einem 1:1 zufrieden sein musste. SV Buch enttäuscht beim 0:2 beim TuS Efringen-Kirchen. SV Jestetten schrammt beim 2:1-Sieg in Friedlingen an Blamage vorbei

TuSEfringen-Kirchen – SV Buch 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (65.) Jo. Bürgin; 2:0 (74.) Arnold. – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Z.: 100. – "Uns fehlt der nötige Respekt gegen hinter uns platzierte Mannschaften", war SVB-Trainer Michael Hägele nach einer durchaus vermeidbaren Niederlage angefressen: "Wenn wir jetzt nicht aufpassen, werden wir noch durchgereicht." In der Verfassung, die den SV Buch zum Spitzenteam gemacht habe, wäre mindestens ein Punkt drin gewesen, so Hägele: "Mit überflüssigen Fehlpässen haben wir die Gastgeber zu Toren eingeladen." Die Gastgeber holten aus der "englischen Woche" neun Punkte und brauchen noch zwei Punkte zur endgültigen Rettung.

Bosporus FC Friedlingen – SV Jestetten 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 (27.) Cagin; 1:1 (76./FE) St. Fornino; 1:2 (90./FE) Lohr. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 40. – Mit einem "blauen Auge" entging der SV Jestetten einer Blamage: "Vor der Pause war es eine Katastrophe", ließ Trainer Michele Masi auch die aktuelle Belastung nicht gelten: "Laufbereitschaft und Einsatz fehlten." Im zweiten Durchgang berappelte sich sein Team doch noch, brauchte aber Strafstöße von Stefano Fornino und Marco Lohr zum Sieg: "Die vielen Spiele gehen an die Substanz und einige Spieler sind einfach nicht fit", so Masi und blickt auf das Nachholspiel am Mittwoch gegen den FC Geißlingen: "Wir haben noch Luft nach oben."

FC Wallbach – FV Lörrach-Brombach II 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (77./FE) Sönmezüren. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 110. – Aller Überlegenheit und guter Chancen zum Trotz brauchte es einen Strafstoß, um den bitter nötigen dritten Rückrundensieg und den Ligaverbleib einzutüten: "Egal, wie das Tor fiel – wir haben es verdient", war Trainer Patrick Bayer überzeugt. Nach einem Foul von FVL-Interimstrainer Patrick Sorg am frisch vermählten Matthias Wenk verwandelte Routinier Abdullah Sönmezüren vom Punkt. Drei Spiele vor Saisonende dürften die Wallbacher mit neun Punkten Vorsprung auf Platz 14 gerettet sein.

FC Schönau – SV 08 Laufenburg 1:2 (0:0). – Tore: 1:0 (8.) Weiss; 2:0 (59.) Diemer; 3:0 (61.) Kuruagac; 4:0 (66.) Weiss; 4:1 (80.) Mathis. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 100. – "Das war's – vom Titel zu träumen, erlaubt diese Leistung nicht", war SV 08-Trainer Michael Wasmer nach der 1:4-Pleite gegen eine Schönauer B-Elf restlos bedient: "Während sich ein Sandro Knab mit dem Auto in Winterthur von der Arbeit holen lässt, um in Schönau dabei zu sein, setzen andere Spieler falsche Prioritäten", schimpfte Wasmer, der auf Francesco Seidtia, Emanuel Esser und Matthias Feldmann verzichten musste, schwer enttäuscht: "Dass wir nach dem starken Auftritt in Buch hier so auftreten, kann ich mir nicht erklären." Selbst das Remis im Bad Bellinger Spitzenspiel versöhnte Wasmer nicht. Seine Elf kann angesichts der lösbaren Restaufgaben durchaus noch im Kampf um den Titel eingreifen.

SV Weil II – FC Geißlingen 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (50.) Ismajli. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z.: 50. – Bes.: GR für Perrone (SVW/62.). – Nach zuletzt elf Punkten aus fünf Spielen wurde die Erfolgsserie des FC Geißlingen gestoppt: "Wir haben die erste Hälfte verschlafen", so Trainer Georg Isele, der kurzfristig auf Pascal Bercher und Martin Grießer verzichten musste. Zudem verließ Torjäger Dominik Flum schon nach 19 Minuten verletzt den Platz. Nach dem Rückstand gaben die Gäste – in Überzahl – alles, scheiterten aber am Weiler Torwart Keven Hill: "Der hat ein super Spiel gemacht", lobte Isele.

VfR Bad Bellingen – FC Wittlingen 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 (57.) Herbst; 1:1 (90.+2) T. Siegin. – SR: Steffen Fante (Neuenburg). – Z.: 450. – In einer spannenden Partie nutzte Torjäger Tim Siegin in der Nachspielzeit einen Abwehrpatzer zum Ausgleich und wahrte so die Titelchancen der Gastgeber. Tabellenführer FC Wittlingen führte nach einer knappen Stunde durch Alexander Herbst und hätte mit einem Sieg den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen können. Vier Spiele vor Saisonende trennen die beiden Teams nun zwei Punkte.

Restprogramm der Titelanwärter:

FC Wittlingen (57 Punkte): FC Zell (H), FC Schönau (A), TuS Efringen-Kirchen (H), FC Schlüchttal (A)

VfR Bad Bellingen (55): SV Jestetten (A), FV Lörrach-Brombach II (H), SpVgg. Brennet-Öflingen (A), FC Wallbach (H).

SV 08 Laufenburg (53): TuS Efringen-Kirchen (H), FC Schlüchttal (A), SV Weil II (H), FC Geißlingen (A).

SV Buch: (50): FC Schlüchttal (H), SV Weil II (A), FC Geißlingen (H), FC Wehr (A).

FC Erzingen (49): FC Schönau (H), TuS Efringen-Kirchen (A), FC Schlüchttal (H), SV Weil II (A).

SV Jestetten (49): FC Geißlingen (H), VfR Bad Bellingen (H), FC Zell (A), FC Schönau (H), TuS Efringen-Kirchen (A).

Restprogramm der Abstiegsbedrohten:

TuS Efringen-Kirchen (35 Punkte): SV 08 Laufenburg (A), FC Erzingen (H), FC Wittlingen (A), SV Jestetten (H).

SpVgg. Brennet-Öflingen (35): FC Wallbach (H), Bosporus FC Friedlingen (A), VfR Bad Bellingen (H), FC Zell (A).

FC Wehr (28): SV Weil II (H), FC Geißlingen (A), SV Buch (H).