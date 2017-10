Regiosport Hochrhein FC Geißlingen macht keine Kompromisse

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: Eggert-Elf gewinnt Aufsteiger-Derby beim schwachen FC Schlüchttal souverän mit 3:1 und bejubelt seinen zweiten Saisonsieg

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: FC Schlüchttal – FC Geißlingen 1:3 (0:3)

Tore: 0:1 (9.) Manz; 0:2 (22./FE) Flum; 0:3 (33.) Klotz; 1:3 (90.+1) Menzel. – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 240.

Nach neun Minuten waren beim FC Schlüchttal alle Träume vom vierten Saisonsieg bereits geplatzt. Gegen Mit-Aufsteiger FC Geißlingen, mit dem man sich in der Kreisliga A über Jahre hinweg heiße Duelle geliefert hatte, sollte der Sprung ins Mittelfeld der Tabelle geschafft werden. Doch daraus wurde nichts. Marius Manz nutzte alle Freiheiten, die ihm die Abwehrspieler ließen, und schlenzte den Ball zur 1:0-Führung in die Maschen.

Ab diesem Moment war beim Gastgeber jegliche Ordnung und Strategie über Bord geworfen. Nichts klappte mehr und bis zur Pause war die Partie entschieden. Mit einem eher hilflosen als nötigen Foul stoppte Michael Selb ein Solo von Stefan Grießer. Den Strafstoß versenkte Dominik Flum sicher, auch wenn Simon Hepp fast dran gewesen wäre: "Der Ball kam zu flach, deshalb habe ich ihn nicht mehr erwischt", ärgerte sich der Schlüchttaler Torwart, der zumindest die Ecke geahnt hatte. Auch beim 0:3, als ihn Patrick Klotz "tunnelte", sah der Schlussmann nicht gut aus: "Da steht der Gegenspieler frei. Das sieht für einen Torwart immer blöd aus."

Die Gastgeber hatten sich enorm viel vorgenommen. Doch in dem "Sechs-Punkte-Spiel" hatten sie einen rabenschwarzen Tag erwischt: "Es war hoffentlich ein Ausreißer nach unten", brummte Nino Betz, der mit Felix Blatter das Geschehen zunächst auf der Bank beobachtet: "So schlecht haben wir in dieser Saison noch nie gespielt." Blatter kam nach der Pause; Betz in der 63. Minute, musste aber zwölf Minuten später wegen seiner Zerrung wieder vom Platz: "Ich habe es versucht, aber es klappte nicht." Akzente vermochten beide Trainer nicht zu setzen, zu verfahren war die Situation im Team, das allerdings auch einige Leistungsträger ersetzen musste.

Diese Hypothek schleppt aber auch der FC Geißlingen mit sich. "Wir sind glücklich, dass wir endlich mal wieder belohnt wurden. Aber dei Arbeit geht weiter", wollte Trainer Markus Eggert nach dem zweiten Saisonsieg keine Euphorie aufkommen lassen: "Ich habe schon im Training gespürt, dass die Mannschaft mehr Willen hat und zeigen will, dass es auch ohne unsere Stützen geht. Die taktischen Vorgaben wurden sehr gut umgesetzt", hofft Eggert, dass dieser Erfolg endlich die Kehrtwende bringt.



Interview mit Simon Hepp (FC Schlüchttal):



Interview mit Patrick Klotz (FC Geißlingen):