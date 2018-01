Regiosport Hochrhein FC Geißlingen holt Georg Isele

Fußball-Bezirksliga: Vom Abstieg bedrohter Neuling findet kurzfristigen Ersatz bis Sommer nach dem Rücktritt von Markus Eggert. Georg Isele agiert als "Feuerwehrmann" und übernimmt im Sommer die SG Krenkingen/Mettingen

Fußball-Bezirksliga: – Paukenschlag beim Aufsteiger FC Geißlingen. Unmittelbar nach dem Jahreswechsel trat Trainer Markus Eggert von seinem Amt zurück. Als "Feuerwehrmann" bis zur Sommerpause springt der zuletzt beim FC Tiengen 08 tätige Georg Isele aus Brenden ein.

Einen Trainerwechsel hatte Vorsitzender Thomas Werne beim Neuling, der mit nur neun Punkten aus 16 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, nicht auf der Agenda: "Aus der letzten Besprechung vor der Winterpause ging ich mit einem guten Gefühl. Alle Beteiligten signalisierten, dass wir zwar vor einer schweren Aufgabe stehen, aber jeder noch eine Schippe auflegen will", so Werne: "Markus Eggert besaß das volle Vertrauen des Vereins."

Die Ursache für den Misserfolg des zu Hause noch sieglosen Aufsteigers sucht Werne nicht beim Trainer: "Markus hat hier sehr gute Arbeit geleistet. Dass Pascal Bercher und Felix Mülhaupt verletzt sind und Lukas Müller eine längere Zeit im Ausland war, ist Eggert nicht anzulasten." Dieses Trio hatte zum Aufstieg immerhin 59 der 90 Saisontore beigesteuert.

Nun war es aber der vor zwei Jahren als Nachfolger von Heiko Göbel eingesetzte Trainer selbst, der seinen Rücktritt anbot: "Es gab keine bösen Worte. Markus will mit diesem Schritt den Weg frei machen und neue Kräfte wecken", ist Werne froh, dass der Grießener auch künftig als Spieler der "Zweiten" zur Verfügung stehen wird.

Eine Lösung bis zur Sommerpause war schnell gefunden: "Uns verbindet mit Georg Isele eine langjährige Freundschaft. Deshalb sind wir froh, dass er uns kurzfristig hilft", so Werne: "Dann haben wir im Frühjahr genügend Zeit, einen neuen Trainer für die Saison 2018/19 zu finden."

Georg Isele hatte nach seinem Rückzug vor zwei Monaten beim Landesligisten FC Tiengen 08 nicht vor, einen Verein zu übernehmen: "Ich habe einige Anfragen abgesagt. Zumal ich für die neue Saison bereits im Wort stehe." Isele wird im Sommer den A-Kreisligisten SG Krenkingen/Mettingen übernehmen.

Beim FC Geißlingen war der Brendener bereits von 2005 bis 2010 erfolgreich tätig, stieg 2006 mit dem Team in die Kreisliga A auf. "Ich werde mich in denn nächsten Tagen einen Überblick über den Kader verschaffen", gibt Isele mit Werne klar den 14. Tabellenplatz als Ziel aus: "Das ist bei fünf Punkten Rückstand auf den TuS Efringen-Kirchen ein realistisches Ziel", so Werne: "Es wäre schön, wenn dann nur zwei oder drei Teams absteigen müssen. Wir haben trotz der fehlenden Erfolge unseren Spaß an der Bezirksliga gefunden und streben den Ligaverbleib an."