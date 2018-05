Regiosport Hochrhein FC Geißlingen düpiert den FC Erzingen mit 3:0 im Klettgau-Derby

Fußball-Bezirksliga: Duell der Nachbarn endet mit überraschendem Sieg der Gäste. Hektische Schlussminuten mit Strafstoß und Rote Karte für FCE-Torwart Kevin Simanowski

Fußball-Bezirksliga: – Spätestens nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Stefan Mera-Linz (Schopfheim) brachen alle Dämme: "Derbysieger, Derbysieger – hey, hey, hey" schallte es durch die Erzinger Nacht. Und während die Geißlinger Fußballer ihren 3:0-Erfolg lautstark bejubelten, marschierten die Gastgeber höchst angefressen in die Kabine. "Heute Abend hat echt alles gepasst", schnaubte Trainer Klaus Gallmann, dessen Elf zuletzt sechs Mal in Folge gewonnen hatte: "Derby verloren, Torjäger verletzt und Torwart gesperrt. Das Titelrennen ist für uns beendet."

Interview mit Sandro D’Accurso (FC Erzingen):

Dabei war Gallmann mit den Versuchen seiner Elf, das Derby noch umzubiegen, gar nicht einmal unzufrieden: "Wir haben es nach der Pause ganz gut gemacht." Doch das pausenlose Anrennen war nicht von Erfolg gekrönt. Entweder zielten die Gastgeber rechts, links und oben am Geißlinger Kasten vorbei, oder sie scheiterten am glänzend aufgelegten Max Hauke. Und wie der doch einmal geschlagen war, stand Patrick Klotz (83.) auf der Linie und verhinderte das 1:2.

Interview mit Felix Mülhaupt (FC Geißlingen):

Effektiv und vor allem clever sicherten sich die Gäste den historischen, weil seit Menschengedenken ersten Sieg in Erzingen. Gerade einmal drei Torschüsse gaben sie ab – und gewannen prompt mit 3:0. Ökonomischer geht es nicht. Am spielerischen Können lag es nämlich nicht, dass der große Coup gelang. Das weiß auch Trainer Georg Isele: "In den ersten halben Stunde haben wir überragend gespielt. Wir haben es taktisch gut gemacht und einfach auch mal jenes Glück gehabt, das uns in den vergangenen Wochen so oft im Stich gelassen hat." Und damit meinte er nicht nur das frühe Aus von FCE-Torjäger Sandro D’Accurso, der nach zwölf Minuten mit einer Zerrung passen musste, und die zwei Alu-Treffer des FC Erzingen.

Das 1:0 resultierte aus einem Freistoß von Dominik Flum, der zuletzt drei Jahre lang in Erzingen aktiv war. Sein Schuss wäre wohl vorbei geflogen, hätte nicht Valentin Loparco dem Leder mit der Schulter einen heftigen Drall verpasst. Kevin Simanowski wurde auf dem falschen Fuß erwischt und die Hälfte des Publikums jubelte.

Sportchef Patrick Netzhammer blickt auf den 30. Spieltag der Bezirksliga:

In der Erzinger Drangphase versuchten sich die Geißlinger mit Kontern, was schlicht nur einmal gelang. Pascal Bercher (76.) setzte sich durch – 2:0.

Hektisch war es rund um das 3:0. Felix Mülhaupt stürmte in Richtung Strafraum, wurde von Simanowski gefoult, Patrick Klotz schob den Ball ins Tor. Doch zuvor hatte Mera-Linz bereits gepfiffen, auf Freistoß entschieden. Erst waren die Gäste entsetzt, doch war ihnen entgangen, dass Klotz abseits stand. Den Freistoß zimmerte Ralf Sutter in die Mauer, den Nachschuss klärte Simanowski zur Ecke. Kaum war diese vors Tor geflogen und geklärt, pfiff Mera-Linz erneut – zückte "Rot" für Simanowski und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Der Unparteiische hatte einen Tritt des Erzingers Torhüters gegen Tobias Bomsdorff gesehen. Für den entsetzten Simanowski stellte sich Loparco ins Tor, war aber gegen den Strafstoß von Felix Mülhaupt zum 0:3-Endstand machtlos.