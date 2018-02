Regiosport Hochrhein FC Erzingen verpflichtet Klaus Gallmann

Fußball-Bezirksliga: Der 28-jährige Ex-Trainer des FC Neustadt kommt im Sommer in den Klettgau

Fußball-Bezirksliga: – Der FC Erzingen hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Wie der Verein soeben mitteilt, übernimmt Klaus Gallmann (28) die Elf aus dem Klettgau ab Juli. In der Rückrunde wird der FC Erzingen von Luigi Minicozzi und Michael Seifert trainiert, die nach dem Weggang von Oliver Neff zum FC Tiengen 08 eingesprungen sind. Gallmann war bis Sommer 2017 als Trainer beim Verbandsligisten FC Neustadt mit seinem Bruder Benjamin, der danach allein übernahm. Aktiv spielt er bis dato noch für den FC Weizen (Kreisliga A).

"Wir sind sehr froh, in Klaus Gallmann einen echten Fußballfachmann und guten Typen als Trainer für unsere erste Mannschaft gewonnen zu haben", schreibt Sportchef Patrick Netzhammer in seiner Pressemitteilung. Zwar sei der in Bonndorf lebende Gallmann noch sehr jung, verfüge aber sowohl als Spieler, als auch als Trainer bereits über reichliche Erfahrung, die deutlich über den bezirklichen Fußball hinausgehe. "In ihm sehen wir genau jene Person, welche sportlich und menschlich perfekt in das Raster passt, um das Team über die nächsten Jahre hinweg auf ein höheres Level zu heben", so Netzhammer.

Als Fußballer startete Gallmann bei der SG Schlüchttal, seinem Heimatverein. Nach fünf Jahren wechselte er zum FC Neustadt in die Landesliga, wo er nach nur einem halben Jahr in einer brenzligen Situation viel Mut beweis und mit 24 Jahren als Trainer einstieg. Parallel lief er in den vergangenen drei Jahren sporadisch für den FC Weizen auf, der aktuell von seinem zweiten Bruder Michael Gallmann trainiert wird.

Beim FC Weizen sammelte Gallmann auch seine ersten Erfahrungen als Trainer. Als Interimstrainer feierte er nach wenigen Spielen in der Saison 2012/13 den ersten Aufstieg, via Relegation gegen den FC Tiengen 08 II und den FC Bergalingen. Groß startete er beim FC Neustadt durch. Im ersten Jahr gelang ihm, nachdem er während der Saison das Zepter übernommen hatte, der bemerkenswerte dritte Tabellenplatz in der Landesliga. Im zweiten Jahr feierte er mit dem Schwarzwald-Club den Meistertitel und den Aufstieg in die Verbandsliga. Sein drittes Jahr beendete er im Sommer mit dem Ligaverbleib und der Übergabe an Benjamin Gallmann.

Das Trainerduo Luigi Minicozzi und Michael Seifert hat sich gut beim FC Erzingen eingefunden. "Die ersten Einheiten haben gezeigt, dass es so gut passt, wie wir uns das vorgestellt hatten", so Netzhammer. Bis auf Alfredo Di Feo sind alle angeschlagenen Spieler wieder zum Einsatz bereit. "Das Trainingsniveau mit regelmäßig 14 bis 17 Spielern im Training auf dem neuen Kunstrasenplatz, stimmen uns positiv, dass das Ziel, am Ende der Saison unter den ersten drei Teams der Bezirksliga zu stehen, erreichen können", so Netzhammer.