Fußball-Bezirksliga FC Erzingen siegt 3:1 beim FC Wittlingen

Fußball-Bezirksliga: Unsere Kurzberichte der restlichen Spiele

Fussball Bezirksliga

FC Wittlingen – FC Erzingen 1:3 (1:1)

(gru) Der Jubel nach dem verdienten Sieg im Kandertal war verhalten. Zunächst wollten die Erzinger Spieler wissen, wie es Maximilian Indlekofer geht. Der Mittelfeldspieler war vor der Pause mit einer Platzwunde vom Spielfeld geführt und ins Krankenhaus gefahren worden: "Wie es passiert ist, weiß keiner. Vielleicht bei einem Kopfballduell, vielleicht ist er gegen den Pfosten geprallt. Wichtig ist, dass es ihm relativ gut geht. Der Cut wurde mit vier Stichen genäht", so Trainer Oliver Neff.

Mit dem Spiel seiner Elf war er rundum zufrieden: "Bis auf die ersten 15 Minuten haben wir dem Gastgeber keine Entfaltungsmöglichkeit gegeben. Allerdings hatten wir anfangs Glück, nicht in Rückstand zu geraten." Spätestens mit dem von Felix Uhl verwandelten Handelfmeter bestimmten die Erzinger die Partie, auch wenn Felix Klein per Abstauber noch vor dem Wechsel das 1:1 gelungen war. "Im zweiten Abschnitt lief es optimal", so Neff. Harun Fishekgiija traf auf Vorarbeit von Luca Di Lionardo mit einem Schuss in den Winkel zum 2:1. Den dritten Erzinger Treffer durch Shaban Limani bereitete Di Lionardo mit einem Pass in den Laufweg ebenfalls ein.

FC Wallbach – FC Geißlingen 0:3 (0:1)

(gru) Kaum hatte Schiedsrichter Mario Janutsch bei wolkenbruchartigem Regen abgepfiffen, machte sich Trainer Patrick Bayer auf den Heimweg. Vom Auftritt seiner Elf war er restlos enttäuscht, auch wenn nicht alles schlecht war. Miserabel gestaltete sich die Abstimmung: "Wir haben lethargisch verteidigt. Biss und Einsatz haben gefehlt." Weil die Wallbacher zudem ihre Chancen nicht nutzten, liefen sie immer wieder in Konter.

Auf diese Weise entstand die Führung der Gäste: Pascal Bercher war auf und davon, wurde von Eduard Nowak zu Fall gebracht. Den Strafstoß verwandelte Dominik Flum sicher gegen Ramon Winkler. Kurz danach hatten die Wallbacher den Torschrei schon auf den Lippen, aber der Schuss von Carlos Santos klatschte an den Torwinkel.

Im zweiten Durchgang lief es nicht besser für die Hausherren. "Wir haben endlich auf allen Positionen diszipliniert gespielt", lobte Geißlingens Trainer Markus Eggert nach dem historischen Sieg für seine Elf: "Wir hatten mehrfach zwar Glück, aber das haben wir uns heute auch erarbeitet." Mit dem 2:0 in der 71. Minute legte Torjäger Pascal Bercher den Grundstein zum ersten Bezirksliga-Erfolg in der Geißlinger Vereinsgeschichte. Kurz danach wurde Dominik Flum im Wallbacher Strafraum gefoult. Jetzt trat Ralf Sutter zum Strafstoß an, scheiterte aber an Ramon Winkler. Allerdings reagierte der eingewechselte Marius Wolfer blitzschnell und schob den Ball im Nachschuss zum 3:0 ins Netz.

FV Lörrach-Brombach II – SV Buch 3:0 (3:0)

(gru) Die Gastgeber gingen geknickt vom Platz: "Wir haben ein ordentliches Spiel abgeliefert. Aber wenn du die Tore nicht machst und gegen solche Stürmer wie Kevin Keller nicht hellwach bist, dann gewinnst du eben auch nicht", haderte Trainer Michael Hägele vom SV Buch: "Bezeichnend für unsere Angriffsleistung sind der Lattenschuss von Pascal Pecoraro und eine Szene, in der unsere Spieler zwei Mal den Torwart anschießen, statt den Ball vorbei ins Netz zu schieben."

VfR Bad Bellingen – FC Schlüchttal 3:0 (1:0)

(gru) Trainer Felix Blatter nahm nach dem klaren 0:3 des Neulings FC Schlüchttal kein Blatt vor den Mund: "Wir haben heute einen absolut schlechten Tag erwischt und hatten nicht den Hauch einer Chance. Da gibt es nichts schönzureden." Über 90 Minuten dominierten die Gastgeber das spiel und kamen ohne größere Mühe zum ersten Saisonsieg: "Es war zu sehen, welche Klasse in dieser Mannschaft steckt", zog Blatter den Hut: "Weder spielerisch noch kämpferisch ist es uns gelungen, mit dem VfR Bad Bellingen mitzuhalten."

Entsprechend gelöst gab sich Trainer Werner Gottschling: "Wir haben nach vier großzügigen Wochen endlich ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Angesichts des fahrlässigen Umgangs mit den Chancen wäre noch viel mehr drin gewesen. Doch unterm Strich bin ich mit dem 3:0 zufrieden."

FC Zell – TuS Efringen-Kirchen 0:0

Im Duell der Landesliga-Absteiger gab es wenig Höhepunkte, keine Tore und entsprechend auch keinen Sieger.

Bosporus FC Friedlingen – SV Weil II 2:0 (1:0)

Der Ex-Weiler Fahredin Zikolli entscheid das Weiler Derby und sicherte dem Aufsteiger den ersten Saisonsieg.