Regiosport Hochrhein FC Erzingen schiebt sich an den VfR Bad Bellingen heran

Fußball-Bezirksliga: Die Elf von Trainer Klaus Gallmann feiert beim 4:3-Erfolg den sechsten Sieg in Serie und meldet sich im Titelrennen zurück. SV Buch siegt glücklich mit 1:0 gegen den FC Schönau. Drei Stockkamp-Tore sind Basis für 4:1-Sieg des FC Wallbach beim SV Jestetten. SV 08 Laufenburg holt sich wichtigen 4:2-Erfolg gegen den FC Zell

FC Erzingen – VfR Bad Bellingen 4:3 (3:1). – Tore: 0:1 (13.) T. Siegin; 1:1 (31.) D'Accurso; 2:1 (34.) M. Göbel; 3:1 (42.) J. Göbel; 3:2 (47.) K. Schillinger; 4:2 (74.) Di Lionardo; 4:3 (79.) T. Siegin. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 100.

Dieses Spiel hatte mehr Zuschauer verdient: "Hochklassig, rasant und spannend", brachte es Trainer Klaus Gallmann auf den Punkt. Mit einer tollen Leistung hatte seine Elf das Spitzenspiel zu ihren Gunsten entschieden und sich auf zwei Punkte an den VfR Bad Bellingen herangeschoben: "Wir sind wieder im Rennen", freute sich Gallmann nach dem sechsten Sieg in Serie unter seiner Regie.

Die zeitige Bad Bellinger Führung durch Torjäger Tim Siegin steckten die Gastgeber gut weg, schlugen noch vor der Pause zurück. Innerhalb elf Minuten wendeten Sandro D'Accurso (31.), Manuel Göbel (34.) und Julian Göbel (42.) das Blatt. Wer aber gedacht hatte, damit sei der Gast aus dem Rebland in die Schranken gewiesen, sah sich unmittelbar nach Wiederanpfiff eines Besseren belehrt. Kaum aus der Kabine gekommen, bejubelte die Elf von Werner Gottschling den Anschlusstreffer durch Kai Schillinger.

Doch Klaus Gallmann hatte noch einen Trumpf im Ärmel, brachte Luca Di Lionardo für Harun Fishekgjija. Dieser Wechsel machte sich zehn Minuten später bezahlt, Di Lionardo traf zum 4:2. Der Vorsprung schien beruhigend, doch erneut bäumte sich der VfR Bad Bellingen auf und kam fünf Minuten später durch Siegins 36. Saisontreffer zum 3:4. Die Schlussphase war geprägt von vergeblichen Angriffsversuchen der Gäste. Doch die Erzinger Abwehr und Torwart Kevin Simanowski hielten dem Druck stand und sicherten den Erfolg.

SV Jestetten – FC Wallbach 1:4 (0:2). – Tore: 0:1 (31.), 0:2 (42.) und 0:3 (47.) alle Stockkamp; 1:3 (56./FE) St. Fornino; 1:4 (67.) Bank. – SR: Michael Speh (Walbertsweiler). – Z.: 150.

"Was ich vor der Pause gesehen habe, war das mit Abstand Schlechteste seit Jahren", war Trainer Michele Masi entsetzt vom Auftritt des SV Jestetten: "Mit dem 0:2 waren wir noch gut bedient. Mit der Einstellung meiner Elf war ich überhaupt nicht zufrieden." In keiner Phase war Wirbelwind Max Stockkamp unter Kontrolle zu bringen. Der Stürmer erzielte die ersten drei Wallbacher Tore – soviel wie ihm bisher in der gesamten Saison gelungen waren – und sorgte so für die Entscheidung. Der vierte Wallbacher Treffer war dem fleißigen Christof Bank vorbehalten.

"Endlich haben wir uns belohnt", freute sich Gästetrainer Patrick Bayer, der mit Tom Heyde und Florian Thomann die Reservebank bildete: "Aus der Reserve haben uns neben Thomann auch Peter Böhler und Tim Link ausgeholfen – und ihre Sache hervorragend gemacht", lobte Bayer, dessen Dank auch den Gastgebern galt: "Wir kamen direkt vom Spalier stehen bei Matthias Wenk. Klasse, dass uns die Jestetter das durch die Verlegung auf den frühen Abend ermöglicht haben."

Mehr Dank war allerdings nicht drin, auch wenn die Hausherren letztlich dafür verantwortlich waren, dass die Wallbacher überhaupt noch in der Liga sind. Die Jestetter hatten zum Saisonende 2017 den SV Herten besiegt und damit den Wallbacher Ligaverbleib perfekt gemacht: "Wir haben zwar ein super Verhältnis, aber trotzdem war es uns wichtig, hier zu gewinnen. Wir haben die Punkte dringend gebraucht", schmunzelte Bayer.

SV Buch – FC Schönau 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (72./FE) Pecoraro. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 120. – Bes.: Rot für Martini (SVB/68.) wg. Handspiel und für TW Held (FCS/70.) wg. Notbremse; S. Eckert (SVB/69.) hält HE von Weiss.

Das Spielergebnis spiegelt die aktuelle Situation beider Mannschaften. Der SV Buch feierte einen überaus glücklichen Sieg, der FC Schönau hätte zumindest einen Punkt mitnehmen müssen: "Wir waren nicht besser", gab SVB-Trainer Michael Hägele offen zu, dass so langsam die Luft raus ist bei seiner Elf "Ohne Simon Eckerts Paraden hätte es nicht gereicht."

So entschied sich die Partie zwischen der 68. und 71. Minute mit zwei Strafstößen und zwei Roten Karten. Zunächst lag der Ball für den FC Schönau auf dem Elfmeterpunkt. Denys Martini hatte per Handspiel auf der Torlinie per Handspiel einen Schönauer Treffer verhindert, musste vom Platz. Zum fünften Mal stand Simon Eckert einem Elfmeterschützen gegenüber und zum ersten Mal blieb er Sieger im Duell.

Kevin Weiss konnte sich nicht lang ärgern, denn im Gegenzug entschied Schiedsrichter Lukas Gäng erneut auf Strafstoß – dieses Mal für die Gastgeber. Pascal Pecoraro war auf und davon, wurde von Torwart Christian Held per Notbremse gestoppt – erneut leuchtete Gängs roter Karton. Für Held zog sich jetzt Weiss die Handschuhe an. Pecoraro ließ sich die Chance nicht entgehen, verwandelte zum vierten Mal in Folge vom Punkt. Damit war der glanzlose Sieg perfekt. Schönauer Chancen zum 1:1 vereitelte Simon Eckert.

SV 08 Laufenburg – FC Zell 4:2 (1:1). – Tore: 0:1 (29.) Kiefer; 1:1 (30.) Halili; 2:1 (56.) Armenio, 3:1 (71.) Knab; 3:2 (72.) Krumm; 4:2 (85.) Knab. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen (Albbruck). – Z.: 100.

In einer Partie auf Augenhöhe machte Sandro Knab mit seinen beiden Toren den Unterschied in der Schlussphase. "Wir haben schnell auf den Rückstand reagiert und uns den Sieg durch eine engagierte zweite Hälfte verdient", war SV 08-Trainer Michael Wasmer nach der 0:4-Pleite vor Wochenfrist beim VfR Bad Bellingen mit der Einstellung seiner Elf wieder zufrieden. Abdel-Amin Bouhouch, der sich im Winter mit Motivationsproblemen verabschiedet hatte, feierte sein Comeback, kam nach 65 Minuten für Tobias Lerch.