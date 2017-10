Regiosport Hochrhein FC Erzingen jubelt in der Nachspielzeit

Fußball-Bezirksliga: Kapitän Stefan Fels trifft spät zum 2:1-Sieg gegen den FC Zell. TuS Efringen-Kirchen unterstreicht Auswärtsstärke mit 2:1-Sieg beim bisher zu Hause unbesiegten SV Buch. SV Jestetten lässt Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen beim 4:0-Erfolg keine Chance. FC Geißlingen wartet nach dem 1:2 gegen den SV Weil II weiter auf den ersten Heimsieg in der Bezirksliga

FC Erzingen – FC Zell 2:1 (0:1). – In der dritten Nachspielminute fasste sich Stefan Fels ein Herz. Ein Zuspiel von Fabian Binzer schob der aufgerückte Kapitän zum 2:1-Siegtreffer ins Netz: "Glücklich vielleicht, aber nach der zweiten Hälfte auch verdient", war Sportchef Patrick Netzhammer überzeugt. Seine personell gebeutelte Elf mühte sich im ersten Druchgang vergeblich, lag schon nach einer Viertelstunde zurück. Im zweiten Abschnitt nahmen die Erzinger das Heft in die Hand, glichen durch Valentin Loparco aus: "Der entscheidende letzte Pass kam oft nicht", bemängelte Netzhammer, der den angeschlagenen Akteuren viel Respekt zollte: "Danilo Torsello musste schon nach 18 Minuten passen. Luigi Lentisco kam in der Pause für Sandro D'Accurso, der auch nicht fit ist. Kurz vor Schluss musste Lentisco wieder vom Platz und wurde durch den seit Monaten verletzten Julian Göbel ersetzt." Selbst Routinier Luigi Minicozzi (34) lief erstmals nach zwei Jahren wieder in der Bezirksliga auf.

SV Jestetten – Bosporus FC Friedlingen 4:0 (3:0). – Der SV Jestetten ließ über 90 Minuten keine Zweifel aufkommen, hatte die Partie schon nach einer halben Stunde entschieden. Thomas Rangnau schob nach vier Minuten eine Vorlage seines Bruders Martin zur Führung ein. Silvan von Ow (14.) und Stefano Fornino (27.) legten nach. Der lang verletzte Francesco Arena kam nach der Pause und traf mit seinem ersten Ballkontakt zum 4:0 (46.). Fornino und Arena trafen in der 52. Minute zudem die Latte – der Neuling war mit dem Ergebnis also noch gut bedient.

FC Geißlingen – SV Weil 1:2 (0:1). – Das Warten auf den ersten Bezirksliga-Heimsieg nimmt kein Ende. Trotz ansprechender Leistung stand der Neuling beim Schlusspfiff mit leeren Händen da: "Irgendwie sind die Jungs zu Hause gehemmt. Sie trainieren hervorragend, zeigen viel Willen, spielen engagiert. Aber sie schaffen es nicht, sich zu belohnen", zeigt sich FCG-Vorsitzender Thomas Werne ratlos: "Fünf Minuten vor Schluss stehen drei Spieler vor dem Weiler Tor und schießen statt des Ausgleichs einen Abwehrspieler an." Die Weiler Führung durch Christian Baumgartner hatte Dominik Flum (50.) nach Foul an Ralf Sutter mit seinem siebten Strafstoßtor ausgeglichen. Zehn Minuten vor Schluss zog Marco Müller einen Gegenspieler zur Boden. Eike Elsasser ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt zum glücklichen Weiler Sieg nicht entgehen.

SV Buch – TuS Efringen-Kirchen 1:2 (1:0). – "Mancher hat vielleicht gedacht, wir wären zu Hause unbesiegbar", klang bei Trainer Michael Hägele etwas Enttäuschung über das Ende der Heimserie durch: "Aber die Welt geht nicht unter deshalb." Der SV Buch führte durch Dawid Armanowski, versäumte es vor der Pause die Weichen zu stellen. Im zweiten Durchgang zimmerte Manuel Diodene einen Volleyschuss aus 25 Metern in den Winkel und in der 70. Minute verursachte Torwart Simon Eckert einen Foulelfmeter, den Jochen Bürgin für die beste Auswärts-Elf zum vierten Sieg in der Fremde verwandelte.