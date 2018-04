Regiosport Hochrhein FC Erzingen holt Tobias Gampp

Fußball-Bezirksliga: Der 28-jährige Mittelfeldspieler verlässt den SV Rheintal im Sommer und kehrt zum Klettgau-Club zurück, bei dem er schon als Juniorenspieler war

Fußball-Bezirksliga: – Wie der FC Erzingen am Sonntag mitteilt, steht der erste Neuzugang für die kommende Saison fest. Sportchef Patrick Netzhammer bestätigt, dass Tobias Gampp (28) vom SV Rheintal kommt: "Ein Spieler, der sportlich wie charakterlich ein Gewinn für das Team von Trainer Klaus Gallmann sein wird."

Für Tobias Gampp ist es quasi eine Rückkehr an den Kapellenberg. Er streifte sich bereits als B-Junoor und im ersten Jahr bei den A-Junioren das Erzinger Trikot über. Als A-Junior des älteren Jahrgangs ging er zum SV Rheintal, seinem Heimatverein.

Unter der Küssaburg spielt Gampp seit nunmehr elf Jahren. Als junger Aktiver war beim Aufstieg in die Kreisliga A dabei und schaffte fünf Jahre später, im Sommer 2012, via Relegation gegen den FC Huttingen und den SV Eschbach den Sprung in die Bezirksliga. Nach drei Jahren musste er mit seinem Team den bitteren Gang zurück in die Kreisliga A wieder antreten. Den erneuten Aufstieg verpasste der SV Rheintal im vergangenen Spieljahr mit Platz drei nur knapp.

Gampp will sportlich noch einmal einen Schritt nach vorn machen und hat sich zum Wechsel zum FC Erzingen entschlossen.