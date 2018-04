Regiosport Hochrhein FC Erzingen braucht nur zwölf Minuten

Fussball Bezirksliga Hochrhein: Beim 6:0 gegen den FC Wallbach fallen Tore im Minutentakt. SV 08 Laufenburg macht aus einem 0:2 gegen BFC Friedlingen ein 7:2. Enttäuschender Auftritt des SV Jestetten beim 0:3 gegen FV Lörrach-Brombach II. TuS Efringen-Kirchen spielt 74 Minuten lang in Unterzahl beim 0:0 in Weil. FC Wehr unterliegt FC Zell mit 1:4. SpVgg. Brennet-Öflingen führt nach Cam-Toren bis zur 72. Minute beim FC Wittlingen mit 2:1 – Endstand: 2:5

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Wittlingen – SpVgg. Brennet-Öflingen 5:2 (1:1). – Tore: 1:0 (27.) Herr; 1:1 (36.) und 1:2 (61.) beide Cam; 2:2 (72.) Lorenz; 3:2 (74.) Herr; 4:2 (78.) Qerimi; 5:2 (90.) Böhler. – SR: Andreas Stöcklin (Weisweil). – Z.: 140.

Bis zur 72. Minute spielten die Gäste stark, führten verdient durch zwei Treffer von Faruk Cam. Sie verpassten das entscheidende 3:1, als FCW-Torwart Aykut Kaya gegen den durchmarschierten Fabian Schmidt glänzend parierte. In der Schlussphase drehte der Spitzenreiter am Tempo und gewann noch verdient, wenn auch zu hoch.

FC Wehr – FC Zell 1:4 (0:2). – Tore: 0:1 (4.) Kiefer; 0:2 (38.) Boos; 0:3 (65.) Neto Loureiro; 0:4 (85.) F. Muto; 1:4 (86.) Ranert. – SR: Ramon Leisinger (Olten/CH). – Z.: 100.

(gru) Nur Ranerts Ehrentor gelang dem FC Wehr, der personell am Stock geht. Neben dem gesperrten Michael Bauder fehlte Manuel Pinke (Bänderiss). „Wir mussten Dreierkette spielen, weil ich nur noch drei Abwehrspieler habe“, so Trainer Michael Schenker: „Wir können die Tabelle lesen. Es geht bis zum Saisonschluss gegen den Abstieg.“

SV 08 Laufenburg – Bosporus FC Friedlingen 7:2 (0:2). – Tore: 0:1 (8.) Ungur; 0:2 (13.) Fahr. Zikolli; 1:2 (50.) Mäder; 2:2 (54.) Islami; 3:2 (63.) Knab; 4:2 (66.) und 5:2 (69.) beide Halili; 6:2 (77.) und 7:2 (87.) beide Knab. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 100.

"Die erste Hälfte hat das Trainerteam verbockt", packte Trainer Michael Wasmer vom SV 08 Laufenburg die Kritik in sanfte Worte: "Weil sich ein ähnliches Debakel wie beim 1:3 gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen anbahnte, haben wir in der Pause radikal gewechselt und umgestellt." Danach lief es rund, auch weil Wasmer mit den Einwechslungen ein gutes Händchen hatte. Der für Angelo Armenio gekommene Matteo Mäder (50.) startete mit seinem ersten Saisontreffer die Tormaschine. Arber Islami (54.), der den Platz von Giuseppe Ferrara eingenommen hatte, glich vier Minuten später aus. Danach ließen Sandro Knab mit drei Toren und Bujar Halili mit zwei dem Gast keine Chance mehr. Spätestens nach dem 2:2 war der Neuling von der Rolle, gab der enttäuschte Faik Zikolli zu: "Im ersten Abschnitt haben wir es super gemacht, ließen nichts zu und führten verdient", lobte der BFC-Trainer sein Team, das einmal mehr etliche Ausfälle wegsteckte: "Aber nach dem Ausgleich waren wir platt. Die Kraft ließ nach und die Köpfe gingen mit jedem Gegentor mehr zu Boden." Michael Wasmers Ärger war spätestens mit dem Schlusspfiff verraucht und so fand er vor dem Spitzenspiel in Bad Bellingen versöhnliche Worte: "Ich bin wirklich stolz auf meine Elf, wie sie den Hebel umgelegt hat. Es wäre nur schön, wenn sie ihr Können mal von Anfang an zeigen würde."

FC Erzingen – FC Wallbach 6:0 (1:0). – Tore: 1:0 (21.) J. Göbel; 2:0 (58.) und 3:0 (62.) beide D'Accurso; 4:0 (66.) Limani; 5:0 (68.) J. Göbel; 6:0 (70.) D'Accurso. – SR: Uwe Schaffart (Stockach). – Z.: 100.

Mit ihrem letzten Aufgebot machten die Wallbacher, bei denen sich Trainer Patrick Bayer in der Schlussphase für Dominik Bitzenhofer einwechselte, dem Gastgeber das Leben zumindest eine Stunde lang schwer. "Wir hatten richtig Mühe", verwies FCE-Trainer Klaus Gallmann auf die Phasen kurz vor und kurz nach dem Wechsel, als das Spiel auf der Kippe stand. Doch auf dem Kunstrasen verteidigten die Klettgau die Führung von Julian Göbel und drehten dann auf. Innerhalb von zwölf Minuten schraubten Sandro D'Accurso (58./62./70.), der eingewechselte Shaban Limani (66.) mit seinem vierten "Joker-Tor" und erneut Göbel (68) die Ausbeute auf 5:0, ließen den Gästen in dieser Phase kaum mehr Luft zum durchatmen.

SV Jestetten – FV Lörrach-Brombach II 0:3 (0:2). – Tore: 0:1 (40.) Sorg; 0:2 (44.) und 0:3 (80.) beide Ceesay. – SR: Timo Stürzl (Waldshut-Tiengen). – Z.: 100.

Michele Masi redete nicht lang um den heißen Brei: "Wir waren nicht präsent. Die Spielpause scheint uns nicht gut getan zu haben. Die Niederlage ist verdient." Der Trainer des SV Jestetten sah einen schwachen Auftritt seiner Elf, die kaum echte Chancen erspielte. Kurz nach der Pause bot sich Francesco Arena die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, mehr war in der von Timo Stürzl (Tiengen) bei seiner Bezirksliga-Premiere sicher geleiteten Partie nicht drin. "Wir haben es taktisch gut gemacht mit einer Fünfer-Kette vor dem sehr gut haltenden Thomas Wassmer im Tor. Zudem fügte sich Buba Ceesay, die Leihgabe aus der Verbandsliga-Elf, mit zwei Treffern bestens ein", lobte indessen Torschütze und Kapitän Patrick Sorg, der zudem seit zwei Wochen mit dem verletzten Torwart Marco Herrmann als Interimstrainer tätig ist, die Lörracher Elf. Sorgs Trainer-Ambitionen beflügelte der erste Sieg im Jahr 2018 indessen nicht: "Es ist schon viel Arbeit, wenn du spielst, das Training vorbereitest und auch noch leitest. Ich wäre nicht böse, wenn der Verein bald einen neuen Trainer findet."

SV Weil II – TuSEfringen-Kirchen 0:0. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 80. – Bes.: Rot für TW Jö. Bürgin (TuS/16.) wg. Handspiel. – Der frühe Platzverweis für Torwart Jörg Bürgin, der den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt hatte, bremste den Elan der Gäste nicht. Der für Colin Palatini eingewechselte Pascal Lindenmann hielt den Kasten sauber und sicherte einen verdienten Punkt in Unterzahl.