Regionalsport Hochrhein FC Bergalingen schafft Sensation

Fußball-Kreisliga A: 2:1-Heimerfolg im Derby gegen den enttäuschenden SV BW Murg. FC Weizen verschenkt beim 4:4 gegen den SV Berau eine 4:1-Führung

Kreisliga A-Ost

FC Weizen – SV Berau 4:4 (4:2). – Eigentlich lief alles für den FC Weizen. Zwei Mal Manuel Scherble, Klaus Gallmann und Marc Müllek schossen beim Gegentreffer von Beraus Marius Maier schon eine komfortable 4:1-Führung heraus, bevor Jörg Isele noch vor der Pause das 4:2 markierte. "Wir haben in der ersten Hälfte richtig gut gespielt, aus unerklärlichen Gründen haben wir nach der Pause völlig den Faden verloren", resümierte Weizens Trainer Michael Gallmann. Am Ende sprach er von einem verdienten Punkt für die Gäste aus Berau. Gallmann: "Der Gegner hat eine tolle Moral bewiesen. Das muss man anerkennen." Marius Maier legte noch zwei Tore drauf und war somit der Spieler des Abends.

FC Bergalingen – SV BW Murg 2:1 (1:1). – Während der SV BW Murg aus der Spur gerät, kommt der Aufsteiger FC Bergalingen immer besser in Fahrt. Natürlich war FCB-Vorsitzender Martin Schmid nach dem überraschenden Sieg zufrieden: "Ich habe von den Murgern etwas mehr erwartet. Unterm Strich hatten wir mehr Chancen als der Gegner und haben verdient gewonnen." Lukas Gerspach (23.) brachte den Außenseiter in Führung, Mehmet Yilamz (30.) glich aus. Mit einem Sonntagsschuss gelang Jonas Matzner (84.) das Siegtor. Schmid scherzte: "Jonas hat den Ball optimal getroffen. So ein Torschießt er wohl so schnell nicht wieder."

SV Albbruck – SC Lauchringen 0:0. – Wieder kein Sieg – aber wenigstens zu Null und ein Punkt. Der SV Albbruck klammert sich schon an den kleinen positiven Dingen. Die Elf von Trainer Markus Jehle verpasste es in der ersten Hälfte, in Führung zu gehen. Lucas Jehle hatte zwei Mal Pech. Einmal traf er den Pfosten, im zweiten Versuch zielte er knapp daneben. Nach der Pause wurden die Gäste stärker. "Hinten raus haben wir ein wenig abgebaut", gestand SVA-Sportchef Christian Berger.

SG Mettingen/Krenkingen – FC Grießen 2:1 (0:1). – Die SG Mettingen/Krenkingen musste viel Geduld haben, bis der Sieg perfekt war. Erst in den letzten fünf Minuten drehten Tobias Dörflinger und Frederik Happle die Partie. Moritz Hässler (33.) hatte die Gäste in Führung gebracht. "Wir haben über die gesamte Spielzeit mehr Druck gemacht, aber es war zäh", berichtete Untermettingens Vorsitzender Christian Seebacher.

Kreisliga A-West

FV Degerfelden – TuS Kl. Wiesental 0:0. – Zu Hause will es beim FV Degerfelden einfach nicht klappen. Zumindest durften sich die Degerfelder auf den ersten Heimpunkt freuen. Spielertrainer Patrick Streule musste auf Yannick Greschek verzichten, der sich im Abschlusstraining eine Bänderverletzung zugezogen hatte. Streule: "Yannick ist einer unserer Schlüsselspieler." Seine Elf zeigte sich gegenüber dem 1:4 gegen den FC Hausen stark verbessert. "Am Ende hatte der TuS Chancen, deshalb nehmen wir den Punkt gerne mit", resümierte Streule.

SV Herten – FC Hauingen 4:0 (3:0). – "Wir werden immer stabiler, wir haben wieder eine gute Leistung abgeliefert, vor allem die ersten 20 Minuten waren topp", freute sich Hertens Trainer Thorsten Szesniak, "in dieser Phase haben wir den Grundstein gelegt, mit dem 3:0 haben wir dem Gegner den Zahn gezogen." Bitzer, Rittwag, Jäger und Kocer machten den Sieg perfekt.