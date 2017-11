Regionalsport Hochrhein FC Bergalingen: Oliver Baumgartner meldet sich zurück

Fußball-Kreisliga A-Ost: Trainer sitzt nach dreimonatiger krankheitsbedingter Pause gegen den FC Weizen wieder auf der Bank. Vor der Offensive des Gegners hat er großen Respekt

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Durch die Wetterkapriolen von zuletzt sind einige Teams bereits mit zwei Partien im Rückstand. Darunter der FC Bergalingen, der am Sonntag gegen den FC Weizen die Rote Laterne los werden will.

Für Bergalingens Trainer Oliver Baumgartner beginnt die Saison nach seiner krankheitsbedingten Pause erst richtig. Erstmals nach dem 1:4 gegen den SV Nöggenschwiel Ende August betreut er sein Team wieder. „Es geht langsam aufwärts, aber ich bin froh, wenn Winterpause ist“, sagt Baumgartner. Er müsse sich noch ein bisschen zurückhalten. So nehmen ihm Paco Exposito und Andreas Allgaier im Training noch einiges ab. Baumgartner: „Wir haben ein tolles Team, das mich unterstützt.“ Damit schließt er Physiotherapeutin, Spielführer und Mannschaft mit ein. Als Zuschauer war Baumgartner bereits beim 1:3 seiner Elf beim VfB Waldshut dabei. Zwei Mal fielen Spiele aus. So hat sich sein Comeback auf der Bank auf Sonntag gegen den FC Weizen verschoben. Ungeachtet der prekären Tabellensituation lobt Baumgartner seine Elf: „Trotz einiger fehlender Spieler haben wir uns in Waldshut gut verkauft.“

Dass es für sein Team bei vier Dauerverletzten, die erst im Februar wieder einsteigen, schwer würde, sei allen bewusst gewesen. Sechs bis acht Spieler haben stets gefehlt. Dem FC Weizen gilt Baumgartners Respekt: „Sie haben vor allem offensiv Qualität."