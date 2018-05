Regionalsport Hochrhein Erstes Endspiel für FSV Rheinfelden

Im Kellerduell der Fußball-Landesliga gegen den Vorletzten SV Kirchzarten muss ein Sieg her. Vincent Kittel fällt bis Saisonende aus. FC Tiengen 08 beim FC Freiburg-St. Georgen ohne Erdal Kizilay und Tim Rüdiger, dafür aber wieder mit Tomas Masek. Saison ist für Angelo Di Palma beendet

Fußball-Landesliga: (gew) Jetzt gilt's für die abstiegsgefährdeten Hochrhein-Teams des FSV Rheinfelden (13.) und FC Tiengen (14.). Am Wochenende müssen beide gegen Mitkonkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib ran.

"Das ist das erste von fünf Endspielen für uns", redet Marc Jilg, Trainer des FSV Rheinfelden, vor der Partie am Samstag um 17 Uhr auf heimischer Richterwiese gegen den SV Kirchzarten (15.) Klartext. Wenn's ganz dumm läuft, könnten die Rheinfelder bei einer Niederlage sogar um zwei Ränge auf den vorletzten Platz abrutschen, was den sicheren Abstieg bedeuten würde. Auch der Drittletzte müsste nach derzeitigem Stand der Dinge runter, wenn sich der Vizemeister der Staffel 2 der Landesliga nicht in der Aufstiegsrunde der Tabellenzweiten der Landesligen durchsetzen würde. "Ein Remis reicht nicht. Wir müssen gewinnen", fordert Jilg seine Männer zu hundertprozentigem Einsatz auf.

"Bei der 1:2-Niederlage zuletzt im Derby beim SV Weil haben wir uns sehr dumm angestellt", ist der FSV-Trainer noch immer von der dürftigen Vorstellung vor allem in der zweiten Hälfte enttäuscht. "Da haben meine Spieler nichts gezeigt von allem, was sie drauf haben", so Jilg, der aber froh ist, dass der FSV Rheinfelden neben dem SV Kirchzarten auch noch den FC Freiburg-St. Georgen und den SC Wyhl als Gegner hat. Jilg: "Das sind alles Mitkonkurrenten, gegen die wir punkten sollten." Verzichten muss Jilg aber für die restlichen Saisonspiele auf Vincent Kittel, der sich den Finger gebrochen hat und am Montag operiert wurde.

Drei Siege hintereinander haben das Selbstvertrauen der Spieler des FC Tiengen 08 wieder enorm gestärkt. "Diesen Schwung wollen wir mitnehmen", hofft Trainer Oliver Neff vor der Partie am Sonntag beim mitgefährdeten FC Freiburg-St. Georgen (11.). Mit einem weiteren Sieg wären die Tiengener bis auf einen Punkt an den Gastgebern vom Sonntag dran. "Wir haben uns gefangen. Wenn meine Jungs Vollgas geben, ist alles möglich", weiß Neff, der sich an Rechenexempeln über die Zahl der Absteiger nicht beteiligen will: "Wir können es aus eigener Kraft schaffen. Der Fünftletzte steigt hundertprozentig nicht ab. Und da wollen wir hin." Zwar wird Tomas Masek am Sonntag wieder dabei sein, doch fällt dafür der beruflich verhinderte Erdal Kizilay ziemlich sicher aus. Auch Tim Rüdigers Einsatz ist sehr gefährdet (privat). Für Angelo Di Palma, der sich zuletzt am Knie verletzt hat, ist die Saison beendet.