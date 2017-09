Ringen Erster Regionalliga-Sieg für Aufsteiger KSV Rheinfelden

Ringen: TuS Adelhausen bleibt ohne Erfolgserlebnis: Bundesliga-Staffel unterliegt 10:12 beim VfL Neckargartach und die Regionalliga-Equipe verliert beim AV Sulgen am "Grünen Tisch". Aufsteiger KSV Rheinfelden fegt den KSV Taisersdorf mit 22:7 aus der Halle

Ringen 1. Bundesliga

VfL Neckargartach – TuS Adelhausen 12:10

In der Bundesliga hatte die Dinkelbergstaffel beim Favoriten VfL Neckargartach nach neun Kämpfen einen 10:10-Zwischenstand erreicht. In der Schlussbegegnung stand es zu Beginn der letzten Minute noch 8:8. TuS-Ringer Sascha Keller (75 G) musste dann allerdings noch zwei Wertungen gegen sich zulassen, womit der TuS Adelhausen mit 10:12 denkbar knapp verlor.

Bereits Auftaktringer Zoheir El Quarragqe (57 F) verlor kurz vor dem Gong die entscheidende 2er-Wertung und unterlag 4:5. Ebenso erging es Konstantin Schneider (86 G), der 20 Sekunden vor Schluss eine 2er-Wertung zum 4:5 abgab. Positive Überraschung war dafür der 2:1-Erfolg von Christian John (130 G) gegen VfL-Star Eduard Popp. Michael Kaufmehl (98 F) gelang der Ausgleich zum 4:4 eine Sekunde vor Schluss und damit der Sieg durch die letzte Wertung. Weniger nervenaufreibend waren der 7:2-Punktsieg von Zelimkhan Khadjiev (80 F) und das 6:3 von Danijel Janecic (71 G) sowie der Schultersieg von Ivo Angelov (61 G).

Der VfL Neckargartach gewann somit 12:10, auch ohne die deutschen Spitzenringer Pascal Eisele und Frank Stäbler.

Regionalliga

AV Sulgen – TuS Adelhausen II 36:0

Der vermeintlich knappe 15:14-Sieg des TuS Adelhausen II beim Regionalliga-Aufsteiger AV Sulgen war am "Grünen Tisch" schnell verspielt. Da die Gäste die Klasse bis 98kg unbesetzt ließen und und Pascal Ruh (75 G) nach einer Minute aufgab, wurde das Ergebnis korrigiert. Schließlich war für Kampfrichter Thoms Pfeifer die Ursache der Aufgabe von Ruh nicht eindeutig. Die Aufgabe muss laut Regelwerk aus dem Kampfgeschehen kommen, ansonsten wird der Ringer gestrichen. In dem Fall hatte der TuS Adelhausen II zu wenig Ringer aufgestellt, weswegen der Kampf mit 36:0 für den AV Sulgen gewertet wird.

Arian Güney (130 G, kampflos) und Reinier Perez (80 F) mit einem 16:0-Überlegenheitssieg in 52 Sekunden holten die volle Punktzahl für den TuS Adelhausen II. Nick Scherer (61 G) mit einem 14:4, Jörn Schubert (66 F) mit 7:2, Kevin Kähny (86 G) mit 3:3 und David Jancso (71 G) mit einem 8:6-Punktsieg sorgten für die weiteren Mannschaftszähler.

KSV Rheinfelden – KSV Taisersdorf 22:7

Seinen ersten Regionalliga-Sieg feierte der Aufsteiger bei der Heimpremiere. Das deutliche 22:7 gegen die Staffel aus dem Linzgau überraschte sogar Trainer Sascha Oswald, dessen Team die Vorgaben mehr als optimal umsetzte. Gleich drei Rheinfelder Ringer holten einen Vierer. So gelang Vincent von Czenstkowski (66 F) erneut ein 16:0-Überlegenheitssieg lediglich zwei Minuten. Vyacheslav Sugako (98 F) nutze eine Unachtsamkeit in der zweiten Runde aus und schulterte seinen Gegner eiskalt. Hayk Hernandez Perez (86 G) schulterte seinen konditionell am Ende befindlichen Gegner nach viereinhalb Minuten.

Zuvor hatte KSV-Trainer Sulejman Ajeti (57 F) ein sicheres 10:3 errungen. Für den verletzten Sebastian von Czenstkowski wurde in Murat Argin (80 F) ein bekanntes Gesicht reaktiviert. Der Schweizer fuhr ein ungefährdetes 6:0 nach Hause, womit der Sieg der Hochrheinringer bereits feststand. Andrius Reisch (75 F) erhöhte diesen noch mit einem 11:1, weswegen die knappe 6:1-Niederlage von Manuel Kingani (75 G) gegen den starken Andreas Rinderle nicht mehr ins Gewicht fiel.