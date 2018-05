Regionalsport Hochrhein Erster Matchball für den SV Herten

Fußball-Kreisliga A-West: Mit einem Sieg in der Spitzenpartie gegen den TuS Stetten ist der Titelgewinn und die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt. SV Karsau beimTuS Kleines Wiesental noch unter Druck. SV Nollingen beim SV Todtnau. FV Degerfelden gegen FV Lörrach-Brombach III

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Der SV Herten ist auf dem Weg zum Titel. Die Elf von Trainer Thorsten Szesniak kann mit einem Sieg gegen Verfolger TuS Stetten die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt machen. Selbst bei einem Remis ist den Hertenern der Titel fast nicht mehr zu nehmen. Sie müssten in den verbleibenden zwei Spielen sehr hoch verlieren, was nicht wahrscheinlich ist.

Szesniak spricht vom ersten Matchball: "Wir können den Deckel drauf machen, aber geplant ist noch nichts." Die Meisterparty ist noch kein Thema. Das Team konzentriert sich auf die schwere Aufgabe gegen den Tabellenzweiten. Szesniak weiß, wovon er spricht: "Im vergangenen Jahr hatten wir zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung, und am Ende sind wir abgestiegen. Wir sind gewarnt." Die Auftritte seiner Elf in den vergangenen Wochen stimmen ihn zuversichtlich. "Natürlich fiebern jetzt alle dem Showdown entgegen. Die Jungs wollen das Spiel unbedingt gewinnen."

Der Hertener Trainer kennt die Stärken des Gegners, vor allem in der Offensive – mit den Brüdern Endrit und Arjenit Gashi. Doch in der Summe sei seine Elf ausgeglichener. Personell ist alles im Lot, alle Mann sind an Bord.

So gut wie abgestiegen ist der SV Nollingen. Es müssten drei hohe Siege her. Das ist kaum zu schaffen. Die Nolllinger sind auch beim SV Todtnau Außenseiter. Der SV Karsau muss bei zwei Punkten über dem Strich noch kämpfen. Die Aufgabe beim TuS Kleines Wiesental ist schwer. Allerdings stehen sich die beiden Kontrahenten im Kampf um den begehrten Nichtabstiegsplatz, der SV Weil IlI und FV Fahrnau, im direkten Duell gegenüber. Davon könnten die Karsauer profitieren. Gelassen kann der FV Degerfelden die Hausaufgabe gegen den FV Lörrach-Brombach III angehen.

Spielansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 16 Uhr:

SV Herten – TuS Stetten (Vorrunde: 3:3). – SR: Francesco Natale (Schallbach). – Tipp: 3:2.

17 Uhr:

TuS Kl. Wiesental – SV Karsau (0:2). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Tipp: 3:0.

18 Uhr:

FC Hausen – SV Schopfheim (3:4). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 3:1.

Sonntag, 15 Uhr:

FV Degerfelden – FV Lörrach-Brombach III (3:2). – SR: Timo Kronenberger (Schallbach). – Tipp: 2:1.

SV Todtnau – SV Nollingen (2:2). – SR: Nicolas Preinl (Kandern). – Tipp: 5:0.

FV Haltingen – FC Hauingen (1:3). – SR: Marcel Buuck (Bad Krozingen). – Tipp: 2:0.

FC Steinen – FC Huttingen (2:1). – SR: Julien Braun (Weil). – Tipp: 3:0.

SV Weil III – FV Fahrnau (2:1). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 4:2.