Fussball-Kreisliga A Erste Niederlage für SV Rheintal

Fußball-Kreisliga A: Weißenberger-Elf verliert gegen die Spvgg. Wutöschingen mit 2:4. FC Hochrhein besiegt den SC Lauchringen im Klassiker mit 5:2

Kreisliga A-Ost

FC Hochrhein – SC Lauchringen 5:2 (2:0). (neu/gru) Der SC Lauchringen begann gut, baute aber schnell ab. Der FC Hochrhein nutzte die Freiheiten, nach dem 1:0 spielet die Elf von Trainer Philip Brandl nach Belieben. Nach einer sicher geglaubten 3:0-Führung wurde es noch einmal eng. Die Gäste kamen bis auf 3:2 heran und flatterten kurzfristig, ehe Simon Lauber mit seinem Doppelpack alles klar machte. Brandl: "Das 4:2 fiel zu einem optimalen Zeitpunkt."

SV Rheintal – Spvgg. Wutöschingen 2:4 (1:2). – "Die Partie lief etwas unglücklich", bemerkte SVR-Sportchef Thorsten Walz mit Blick auf die verpasste Führung in der Anfangsphase. Robin Wagner (10.) scheiterte mit einem kläglich geschossenen Strafstoß an Gästetorhüter Robion Matt. Zu allem Übel musste Neuzugang Michael Schlatter mit einer Platzwunde ins Spital. Rhentals Trainer Uwe Weißenberger analysierte das Folgegeschehen kurz: "Wir habane nicht abgerufen, was wir können. Die Wutöschinger haben es einfach clever gemacht."

SG Mettingen/Krenkingen – FC RW Weilheim 1:3 (0:1). – Der FC RW Weilheim dominierte auf dem tiefen Boden von Beginn an. Doch die Abwehr des Neulings stand gut. So blieb es beim 1:0 für die Gäste bis zur Pause. Nur einmal war die SG gefährlich. Die Rot-Weißen kamen mit Macht auf den Rasen zurück. Sie drängten auf die frühe Entscheidung. Nach dem 3:0 schien die Partie entschieden zu sein. Doch der Neuling rappelte sich, beflügelt durch Ernes Anschlusstreffer, noch einmal auf. Der eingewechselte Daniel Bächle brachte Schwung in den SG-Angriff. Nutzte aber nichts.+

FC Grießen – SV BW Murg 2:4 (0:1). – Mit Vehemenz startete der SV BW Murg gleich durch. Er ließ die Gastgeber kaum durchatmen. Die Elf von Trainer Sven Oertel spielte schnell, mit Zug zum Tor. "Das 2:0 bis zur 56. Minute war völlig verdient", gestand Grießens Pressewart Dieter Spitznagel. Seine Elf bäumte sich auf, glich aus, musste sich am Ende doch noch beugen.

SV Berau – SV Albbruck 3:1 (1:1). – Trainer Michael Jehle vom SV Berau war trotz des Sieges nicht ganz zufrieden mit der Leistung seiner Elf: "Wir sind hinten nicht so gut gestanden." Beide Teams hatten Chancen. Die Berauer gerieten in Rückstand. Jehle: "Das 1:1 kurz vor der Pause war wichtig." Am Ende hatte sein Team mehr Glück im Abschluss.

FC Weizen – SV Nöggenschwiel 4:1 (2:1). – 4:1 – hört sich nach einer deutlichen Geschichte an. War es aber nicht. Weizens Trainer Michael Gallmann gab ohne Umschweife zu: "Dieser Sieg war sehr, sehr glücklich. Das 4:1 spiegelt nicht das Spiel." Er durfte sich bei seinem Torwart Moritz Silbereis bedanken, dass die Gäste aus Nöggenschwiel nicht mehr als mit 1:0 führten. So konnten die Weizener die Partie noch drehen. Und sie nutzten ihre Chancen. Gallmann: "Egal wie, wir nehmen die Punkte gerne."

SV 08 Laufenburg II – VfB Waldshut 2:5 (0:1). – Beim SV 08 Laufenburg II läuft es einfach noch nicht. Dabei sah es gegen den Favoriten bis zur Pause noch gut aus. Die Null-Achter gingen mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Nach dem Wechsel ging es dann schnell.

Kreisliga A-West

TuS Stetten – SV Karsau 5:2 (4:1). – Der SV Karsau begann gut. Schon nach sechs Minuten brachte Eric Brandner die Elf von Trainer Wilfried Zäh in Führung. Die hielt jedoch nur bis zur 14. Minute. Dann machte der Titelaspirant ernst. Timo Wolf gelang wenigstens noch eine Ergebniskosmetik.

FV Degerfelden – SV Todtnau 0:2 (0:2). – Nach dem hart erarbeiteten 0:0 beim SV Herten hatte sich der FV Degerfelden für dieses Heimspiel einiges vorgenommen. Spielertrainer Patrick Streule und seine Elf wollten den ersten Sieg. Doch bis zur Halbzeit lagen die Degerfelder schon mit 0:2 zurück.

SV Weil III – SV Herten 0:1 (0:0). – Es war beim Schusslicht erneut eine zähe Sache für den SV Herten. Wie beim 0:0 zuletzt im Stadtderby gegen den FV Degerfelden musste der Bezirksliga-Absteiger viel Geduld haben. Erst in der Nachspielzeit sicherte Tunahan Kocer mit einem verwandelten Foulelfmeter den Sieg.

FV Fahrnau – SV Nollingen 3:4 (2:3). – Fünf Spiele, drei Siege, Platz drei – jetzt läuft es beim Aufsteiger SV Nollingen. Allerdings lagen der Aufsteiger zwei Mal hinten. Schließlich entschied Alessio Paciulli die spannende Partie.